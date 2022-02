Covid Italia, il bollettino dell’11 febbraio: 67.152 casi e 334 morti

Sono 67.152 i nuovi contagi da Covid registrati nel corso delle ultime 24 ore secondo il bollettino diffuso oggi, 11 febbraio, da ministero della Salute e Protezione Civile. Si registra così un ulteriore calo dei nuovi casi rispetto a quelli riscontrati ieri, quando sono stati 75.861. Scende però anche il numero di tamponi, ieri 731.284 e oggi 663.786. Il tasso di positività cala e si assesta al 10,1 per cento. Resta stabile e sempre alto il numero delle vittime in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti altri 334 decessi a causa del virus al conto drammatico dall’inizio della pandemia. Scendono le ospedalizzazioni: il bollettino riporta un -587 nei reparti e -57 in terapia intensiva a causa del Covid. Alto il numero di guariti e dimessi, che sono 129.293 e portano gli italiani che hanno superato la positività sopra la quota dei 10 milioni.

Covid Italia: i numeri totali

I dati totali parlano di 1.715.125 positivi attualmente in tutto il Paese. Di questi, 18.089 sono ricoverati in ospedale, compresi 1.265 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia a oggi si parla di 11.991.109 di casi, tra cui 10.089.429 guariti o dimessi e 150.555 vittime causate dal Covid.

🔴 #Coronavirus, 11 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.751.125

• Deceduti: 150.555 (+334)

• Dimessi/Guariti: 10.089.429 (+129.293)

• Ricoverati: 18.089 (-587)

• di cui in TI: 1.265 (-57)

• Tamponi: 179.648.032 (+663.786) Totale casi: 11.991.109 (+67.152, +0,56%) pic.twitter.com/OBPLq3qtTH — YouTrend (@you_trend) February 11, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Continuano a scendere anche i dati relativi alle dosi di vaccino anti Covid somministrate giornalmente. Se mercoledì erano state 233.490, ieri, giovedì 10 febbraio, sono state poco meno: 232.819. Nello specifico sono state iniettate 1.040 monodose, 16.858 prime dosi, 57.294 seconde, 157.627 booster. La percentuale di italiani con almeno una dose nella fascia d’età over 12 ora è del 91,04 per cento, mentre l’88,42 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Tra chi può ricevere la terza dose, invece, lo ha già fatto l’84,20 per cento, cioè 35.799.123 persone secondo il portale del governo. Cresce lentamente anche la fascia 5-11 anni: il 35,40 per cento ha ricevuto una dose, il 22,12 entrambe.