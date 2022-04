Covid Italia, il bollettino dell’11 aprile: 28.368 casi e 115 morti

Inizia con 28.368 casi inseriti nel bollettino di oggi una nuova settimana di dati e tracciamento riguardante il Covid in Italia. Sotto le 30mila unità, quindi, per quanto riguarda i nuovi positivi, inferiori ai guariti. Nelle ultime 24 ore questi ultimi sono stati 42.384. Il tasso di positività è sceso a 14,7 per cento. Continuano a essere alti i decessi dovuti al virus: sono stati 115, contro i 90 registrati nel report di ieri. Risale il numero dei ricoverati negli ospedali di tutta Italia. Nei reparti si registra un aumento di 218 persone, mentre in terapia intensiva soltanto di una.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono di quasi 15mila unità, perché i guariti hanno superato i nuovi contagiati. Sono 1.232.762, di cui 10.722 ricoverati, 466 di loro in terapia intensiva. Su un totale di 15.320.753 casi dall’inizio della pandemia a oggi, i guariti sono stati 13.927.128, mentre i deceduti sono stati 160.863.

🔴 #Coronavirus, 11 aprile 2022 • Attualmente positivi: 1.232.762

• Deceduti: 160.863 (+115)

• Dimessi/Guariti: 13.927.128 (+42.384)

• Ricoverati: 10.722 (+219)

• di cui in TI: 466 (+1)

• Tamponi: 206.592.711 (+192.782) Totale casi: 15.320.753 (+28.368, +0,19%) pic.twitter.com/m7xSgiBSuX — YouTrend (@you_trend) April 11, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

I numeri diffusi ogni lunedì sulla campagna vaccinale anti Covid sono sempre nettamente in calo rispetto ai giorni precedente. Il motivo è che con il report si pubblicano i dati sulle dosi di vaccino somministrate la domenica. Anche in questo caso sono state poche: 5.157. Nel dettaglio sono state 488 prime dosi, 707 seconde e 3.962 terze. Il totale di dosi dal 26 dicembre 2020 ad oggi è di 136.206.983. Si avvicina il 90 per cento di popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. Sono 48.554.922 cittadini, l’89,94 per cento dell’intera platea. 39.041.599 di loro hanno ricevuto anche la terza dose, 68.495 sono immunocompromessi a cui è stata somministrata la quarta dose. Tra i 5 e gli 11 anni ad aver completato il ciclo vaccinale sono 1.244.157 bambini, il 34,03 per cento.