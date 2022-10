Covid Italia, il bollettino del 10 ottobre: 15.089 nuovi casi e 51 morti

Consueto inizio settimana per i dati Covid. Come accade ogni lunedì, soprattutto in virtù di un minor numero di tamponi processati la domenica, i nuovi positivi diminuiscono. Nel bollettino del ministero della Salute si parla di 15.089 nuovi contagiati su 83.426 test antigenici e molecolari effettuati. Il rapporto porta il tasso di positività a calare di 2,1 punti percentuali, fino al 18,1. Rispetto a ieri, però, aumentano i morti, passati da 41 a 51. Il trend delle ultime due settimane continua a vedere aumentare i ricoverati. Negli ospedali italiani si è registrato un incremento tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive. Anche nelle ultime 24 ore si sono registrati 288 pazienti in più nei primi e 5 nelle seconde. Il dato migliore è rappresentato, infine, dai guariti, che sono 19.502, quasi 4mila e 500 più dei nuovi positivi.

Covid Italia: i numeri totali

Sono 503.427 gli attualmente positivi in Italia, quasi l’1 per cento in meno di ieri. Il calo è dovuto al maggior numero di guariti rispetto ai nuovi casi, ma i contagiati dal Covid nel Paese sono quasi centomila in più di due settimane fa. Tra loro, 497.224 sono senza sintomi o con problemi lievi, in isolamento domiciliare. Poi ci sono 5.987 ricoverati con sintomi da Covid, o con il virus pur presentando altre patologie. E infine la terapia intensiva, dove i pazienti gravi sono 216. I casi totali dall’inizio della pandemia a oggi sono 22.830.825, aumentati dello 0,1 per cento nelle ultime 24 ore. 22.149.828 i guariti, mentre i decessi sono stati 177.570.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Come accade ogni domenica, anche ieri il numero di dosi di vaccino anti Covid somministrate è stato nettamente inferiore ai giorni precedenti. A vaccinarsi sono stati in 3.435 su un totale di 140.992.458 dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, ormai quasi due anni fa. Si tratta di 12 prime dosi, 16 seconde, 310 terze e 3.097 quarte.