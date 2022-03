Covid Italia, il bollettino del 10 marzo: 54.230 casi e 136 morti

Sono 54.230 i casi di positività al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 453.341 test processati. Un lieve calo, quindi, nel bollettino del 10 marzo rispetto al report diffuso ieri, quando i nuovi positivi sono stati 48.483. Un leggere aumento che non spaventa e che mantiene il trend di diminuzione avviato dalla curva epidemica ormai da diverse settimane. Scende il numero delle vittime, passato da 156 a 136. Si registra un ulteriore calo delle ospedalizzazioni: i ricoverati scendono di 179 unità, le terapie intensive di altri 18. Boom di guariti nelle ultime 24 ore: sono stati 85.787.

Covid Italia: i numeri totali

E dopo mesi in cui la quarta ondata ha spaventato l’Italia intera, il numero di attualmente positivi scende al di sotto del milione di casi. A fare i conti con il Covid sono 971.155 italiani. Tra questi, 8.959 sono ricoverati in ospedale, 545 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia ad oggi, però, sono state 156.493 le morti causate dal virus, su un totale di casi di 13.214.498. Il numero di guariti e dimessi dagli ospedali è di 12.086.850 persone.

🔴 #Coronavirus, 10 marzo 2022 • Attualmente positivi: 971.155

• Deceduti: 156.493 (+136)

• Dimessi/Guariti: 12.086.850 (+85.787)

• Ricoverati: 8.959 (-179)

• di cui in TI: 545 (-18)

• Tamponi: 191.387.173 (+453.341) Totale casi: 13.214.498 (+54.230, +0,41%) pic.twitter.com/DJpWt5mnCQ — YouTrend (@you_trend) March 10, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

Ancora stabili le somministrazioni di vaccino anti Covid. Nella giornata di ieri, 9 marzo, sono state 62.013, di cui 244 monodose, 3.190 prime, 13.740 seconde e 44.839 terze. La campagna vaccinale prosegue e le percentuali di popolazione coperta contro il virus aumentano. 48.360.303 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo prima e seconda dose, l’89,54 per cento della popolazione over 12. Il numero più alto lo si raggiunge se si somma, però, chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e chi è guarito dal Covid da massimo 6 mesi senza aver ricevuto alcuna somministrazione: 50.905.150 persone, con una percentuale del 94,25 della platea dai 12 anni in su. Lenta ma costante la crescita dei vaccini in età pediatrica: 1.190.762 i bambini tra 5 e 11 anni ad aver completato il ciclo di vaccinazione.