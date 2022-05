Covid Italia, il bollettino del 10 maggio: 56.015 nuovi casi e 158 morti

Dopo i 17mila casi di ieri, oggi il bollettino Covid del ministero della Salute vede un rialzo dei nuovi contagiati. I positivi inseriti nel report e riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 56.015, a fronte di 371.221 tamponi antigenici e molecolari processati in tutta Italia. Un aumento che porta il tasso di positività nuovamente sopra il 15 per cento, fino a quota 15,1. A crescere oltre ai contagi sono anche i decessi, che ieri erano stati 84 e oggi, invece, sono 158. Sempre alto il numero di guariti, che supera i nuovi casi di oltre 20mila unità: sono stati 76.824. Scende il numero dei ricoverati: -161 totale, -5 in terapia intensiva.

Covid Italia: i numeri totali

Nonostante i dati in rialzo per quanto riguarda i nuovi casi giornalieri e il conto quotidiano dei decessi, i numeri complessivi evidenziano un calo della curva epidemica. Gli attualmente positivi, infatti, scendono ancora e si avvicinano alla soglia del milione. In Italia ad oggi sono 1.082.972 i positivi al Covid, di cui 8.937 ricoverati, tornati per la prima volta sotto i 9mila dopo settimane. In terapia intensiva il dato è ancora in calo, seppur lento: sono 358. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 16.872.618 casi, con 15.624.915 guariti e 164.731 vittime.

#Coronavirus, 10 maggio 2022 • Attualmente positivi: 1.082.972

• Deceduti: 164.731 (+158)

• Dimessi/Guariti: 15.624.915 (+76.824)

• Ricoverati: 8.937 (-161)

• di cui in TI: 358 (-5)

• Tamponi: 216.566.431 (+371.221) Totale casi: 16.872.618 (+56.015, +0,33%) — YouTrend (@you_trend) May 10, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale anti Covid prosegue a rilento. Solo 619 le prime dosi somministrate ieri, lunedì 9 maggio, su un totale di 31.709 in tutte le Regioni d’Italia. Nel dettaglio ci sono anche 832 seconde dosi, 8.082 terze e 22.176 quarte. Oggi l’appello del ministro Speranza sull’importanza della quarta dose per over 80 e immunocompromessi, mentre sempre più spesso si parla dell’ipotesi di un vaccino diverso, contro le varianti, in vista del prossimo autunno. 9 su 10 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale primario, il 90,03 per cento degli over 12. Una percentuale che non cambia ormai da giorni, proprio a causa delle poche prime e seconde dosi somministrate. Tra i bambini dai 5 agli 11 anni, invece, la percentuale è del 34,43 per cento.