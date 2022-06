Covid Italia, il bollettino del 10 giugno: 21.554 nuovi casi e 52 morti

Ieri sono stati 23.042, oggi sono 21.554. Continua il sali e scendi dei dati relativi ai nuovi contagiati da Covid, che nelle ultime 24 ore sono meno rispetto al report diffuso dal ministero della Salute nella giornata di ieri, giovedì 9 giugno. Oggi il bollettino mostra oltre 21mila casi a fronte di 170.097 tamponi processati, per un tasso di positività che scende fino a 12,7 per cento, dello 0,2 rispetto al precedente. Ciò che cala drasticamente è il numero delle vittime. Dopo il picco degli ultimi giorni, raggiunto ieri con 84 morti, oggi ne sono stati registrati 52. Una netta diminuzione che va di pari passo con il consueto calo dei ricoverati. Anche oggi negli ospedali il dato diminuisce di 73 unità, di cui una in terapia intensiva. I guariti, infine, sono stati 23.756.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono di poco e toccano quota 623.421. Poco più di due mila in meno rispetto a ieri. Il Covid arretra in tutta Italia e lo testimonia anche il dato relativo alle ospedalizzazioni. I ricoverati sono 4.358, di cui 196 in terapia intensiva. La pressione sugli ospedali durante la quarta ondata non ha praticamente mai destato preoccupazioni. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia a oggi è 17.611.607. Tra di loro a guarire sono stati in 16.820.881, mentre le vittime da associare agli effetti del virus sono state 167.305.

#Coronavirus, 10 giugno 2022 • Attualmente positivi: 623.421

• Deceduti: 167.305 (+63)

• Dimessi/Guariti: 16.820.881 (+23.745)

• Ricoverati: 4.358 (-73)

• di cui in TI: 196 (-1)

• Tamponi: 222.710.598 (+170.097) Totale casi: 17.611.607 (+21.554, +0,12%) — YouTrend (@you_trend) June 10, 2022

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale continua. Anche i vaccini e le relative somministrazioni hanno subito un netto rallentamento nelle ultime settimane, in concomitanza con l’arrivo della bella stagione e con una percentuale arrivata a oltre il 90 per cento di immunizzati. Ieri, giovedì 9 giugno, sono state somministrate 20.595 dosi, di cui 557 prime, 825 seconde, 7,905 terze e 11.308 quarte. Dal 15 giugno cadrà l’obbligo di vaccino per gli over 50, una misura che non ha pienamente convinto gli italiani a vaccinarsi. Ancora svariati milioni restano senza vaccinazione.