Covid Italia, il bollettino del 10 gennaio: 101mila i nuovi casi, 227 i decessi

Come ogni lunedì, i nuovi positivi da Covid fanno registrare un sostanzioso calo. I numeri diffusi tramite il consueto bollettino giornaliero da ministero della Salute e Protezione Civile parlano di 101.762 nuovi casi. Un dato inferiore ai giorni scorsi, dovuto come sempre al minor numero di tamponi processati durante la giornata di domenica. I test molecolari e antigenici effettuati in tutta Italia, infatti, sono stati 612.821. Il tasso di positività si assesta a quota 16,6 per cento, nettamente inferiore a quel 21 toccato qualche giorno fa. Nelle ultime 24 ore sono state 227 le vittime. Il conto dei ricoveri aumenta, così come la pressione sugli ospedali. Il numero di pazienti che occupa posti letto a causa delle condizioni gravi che non permettono un semplice isolamento domiciliare è aumentato di 693 unità. Le terapie intensive fanno registrare, invece, un +11. A superare l’infezione da Covid sono stati in 56.560.

🔴 #Coronavirus, 10 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.004.597

• Deceduti: 139.265 (+227)

• Dimessi/Guariti: 5.410.482 (+56.560)

• Ricoverati: 17.946 (+704)

• di cui in TI: 1.606 (+11)

• Tamponi: 148.771.952 (+612.821) Totale casi: 7.554.344 (+101.762, +1,37%) pic.twitter.com/nY2b7EhFlC — YouTrend (@you_trend) January 10, 2022

Covid Italia: i numeri totali

Gli oltre 100mila nuovi casi hanno portato il numero di positivi nel paese oltre la soglia dei 2 milioni. I cittadini in Italia che fanno i conti con la propria positività al Covid ad oggi sono 2.004.597. Tra questi, 17.946 sono ricoverati e 1.606 sono in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia ad oggi sale dell’1,37 per cento, arrivando a quota 7.554.344. Ad avere battuto il virus sono stati 5.410.482 mentre 139.265 è il numero delle vittime in quasi due anni.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Come ogni lunedì a calare è anche il dato relativo alle dosi di vaccino anti Covid somministrate il giorno prima. Ieri sono state esattamente 405mila. Nel dettaglio si tratta di 60.989 prime dosi, 38.549 seconde, 304.392 terze e 1.070 monodose. In totale la campagna vaccinale ha visto utilizzate e somministrate 115.606.775 dosi.