Covid Italia, il bollettino del 10 febbraio: 75.861 casi e 325 morti

Continuano a calare sia i nuovi positivi sia il numero di tamponi processati in Italia in 24 ore. Rispetto ai dati di ieri, quando erano stati 81.367 i casi registrati a fronte di 731.284 test, nel bollettino diffuso oggi, 10 febbraio, sono 75.861 i contagiati e 683.715 i tamponi. Un dato che permette al tasso di positività di non mutare, restando fermo sull’11,1 per cento. Come denunciato dalla Fondazione Gimbe, mentre la curva dei contagi continua a calare, il numero dei decessi resta alto. Oggi si registrano altre 325 morti dovute al Covid, un numero che sembra non voler diminuire. Scendono ancora, invece, i pazienti ricoverati in ospedale a causa del virus. Nei reparti si registra un -606 e nelle terapie intensive un ulteriore -28. 137.221 sono invece i guariti nelle ultime 24 ore.

Covid Italia: i numeri totali

Scende ancora, ogni giorno di più, il numero degli attualmente positivi. Adesso in Italia sono 1.813.274 le persone che risultano aver contratto il Covid. In totale dall’inizio della pandemia sono state 11.923.631. A scendere è anche il numero dei ricoverati, che sono 18.676 di cui 1.322 in terapia intensiva. I dimessi o guariti dal febbraio 2020 sono 9.960.136 e continuano ad aumentare. Cresce, purtroppo, anche il conto delle vittime, che hanno superato le 150mila: ad oggi sono 150.221 le persone decedute a causa del Covid.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La Fondazione Gimbe, nel suo report settimanale, ha denunciato anche una diminuzione delle dosi somministrate. Un calo registrato anche ieri, con 233.490 dosi in tutto il Paese. A diminuire sono soprattutto le prime dosi, 17.666. A queste si sono aggiunte 1.006 monodose, 56.892 seconde e 157.926 dosi booster. In totale le somministrazioni di vaccino salgono a 131.548.249 dall’inizio della campagna. Con almeno una dose è il 91,29 per cento degli over 12, l’88,61 per cento ha completato il ciclo vaccinale: sono 47.857.653 italiani. A questi si aggiunge il 2,36 per cento della popolazione over 12, quei 1.274.406 che risultano guariti da massimo 6 mesi. Ad aver ricevuto la terza dose, invece, sono in 35.652.604, cioè l’83,85 per cento di chi può già riceverla.