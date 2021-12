Covid Italia, il bollettino del 10 dicembre: oltre 20mila nuovi casi e 118 morti

Numeri in netta crescita rispetto a ieri. Il bollettino sui dati relativi al Covid 19 del 10 dicembre, diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, vede un rialzo netto sia dei nuovi contagi sia dei deceduti rispetto ai dati di 24 ore fa. Sono 20mila 497 i nuovi positivi, in netto aumento rispetto ai 12mila 527 di ieri, sebbene siano ampiamente superiori i test effettuati oggi: 716mila 287 contro i 312mila 828 del 9 dicembre. Tasso di positività che crolla al 2,9 per cento, dopo aver toccato il picco di 4. Il numero peggiore di oggi, però, riguarda i decessi: 118 nelle ultime 24 ore, picco dall’inizio della quarta ondata. Per la seconda volta nell’ultimo mese i morti superano le 100 unità e l’aumento rispetto a ieri, quando erano state 79 le vittime, è netto. Negli ospedali la situazione vede 155 nuovi ricoverati e 5 nuovi pazienti in terapia intensiva. 11mila 777 i pazienti negativizzatisi oggi.

🔴 #Coronavirus, 10 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 263.148

• Deceduti: 134.669 (+118)

• Dimessi/Guariti: 4.787.453 (+11.777)

• Ricoverati: 7.299 (+155)

• di cui in TI: 816 (+5)

• Tamponi: 124.925.626 (+716.287) Totale casi: 5.185.270 (+20.497, +0,4%)

Covid Italia: i numeri totali

L’Italia continua a fare i conti con la quarta ondata di Covid 19. In totale nel paese sono 263mila 148 gli attualmente positivi. Tra loro 7mila 299 sono ricoverati, 816 in terapia intensiva. Nel complesso dall’inizio della pandemia in Italia si sono registrati 5 milioni 185mila 270 casi. 4 milioni 787mila 453 sono i guariti o dimessi, 134mila 669 le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Continuano a crescere anche i dati sulle dosi di vaccino anti Covid somministrate. Solo ieri, 9 dicembre, sono state somministrate 519mila 322 dosi. Come sempre a fare da traino sono le terze. Si parla di 449mila 239 richiami a cui si aggiungono 36mila 35 prime dosi, 33mila 326 seconde e 722 monodose. La media settimanale delle somministrazioni giornaliere è di 444mila 776. In totale sono state somministrate in meno di un anno 100 milioni 629mila 50 dosi. Ne ha parlato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato dell’85 per cento di italiani over 12 vaccinati con il ciclo completo e dell’88 per cento con la prima dose.