Covid Italia, il bollettino del 10 aprile: 53.253 nuovi casi e 90 morti

Nelle ultime 24 ore sono 53.253 i nuovi positivi a Coronavirus. A fronte di 352.265 tamponi processati, test rapidi compresi, il tasso di positività sale al 15,1 per cento. Sono 90 decessi registrati. In leggero aumento le terapie intensive nel saldo tra entrate e uscite, 3 in più con 39 ingressi del giorno: sono in tutto 465 i pazienti ricoverati in area critica. Aumentano anche i ricoveri ordinari: 15 in più, 10.038 in tutto. Sono attualmente 1.236.053 le persone in isolamento domiciliare (+8.673). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid Italia, i numeri da inizio pandemia

I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 160.748. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 15.292.048. I guariti sono 13.884.744. Dall’inizio della pandemia di Covid-19, le persone testate in Italia sono finora 55.339.979, per un totale di 206.399.929 tamponi processati, tra test molecolare (89.202.927) e antigenico rapido (117.197.002).

Covid Italia, senza booster tasso di mortalità 12 volte superiore

Come evidenzia l’Istituto Superiore di Sanità, il tasso di mortalità nella popolazione di età maggiore ai 12 anni per i non vaccinati (39 decessi ogni 100 mila abitanti) è di circa 5 cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100 mila) e circa 12 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3 decessi per 100 mila). Per quanto riguarda il tasso di ricoveri in terapia intensiva, per i non vaccinati è 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster. La Federazione dei medici famiglia ha sottolineato come la pandemia preoccupi meno gli italiani, con il rischio di avere un picco dei contagi maggiore dei precedenti in autunno, complice la scarsa adesione alla campagna vaccinale relativa alla quarta dose.