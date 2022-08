Covid Italia, il bollettino del 10 agosto: 31.703 nuovi casi e 145 morti

Il bollettino con i dati relativi alla diffusione del Covid in Italia mostra un nuovo aumento della forbice tra contagiati e guariti. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi positivi sono stati 31.703, oltre 10mila meno di ieri quando erano stati 43.084. Dall’altra parte, invece, a uscire dall’incubo legato al virus, con un tampone di controllo negativo, sono stati in 80.051, milletrecento in più del precedente report quando ne sono stati registrati 78.741. Numeri che lasciano ben sperare e che mantengono vivo il trend dell’ultimo mese. L’Italia, superato il picco di metà luglio, ha visto la curva epidemica abbassarsi nonostante un alto numero di decessi, registrati anche oggi: sono state 145 le vittime, ieri 177. Scendono ancora i ricoverati, con un -224 nei reparti e un -10 nelle terapie intensive che allentano ulteriormente la pressione sugli ospedali. Il tasso di positività resta praticamente stabile, scendendo dello 0,1 per cento fino al 15,7.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono sotto al milione di casi in tutto il Paese. Ad avere il Covid in Italia, infatti, sono 969.830 cittadini, quasi 50mila meno di ieri. Tra di loro ben 960.917 sono in isolamento domiciliare, mentre i restanti 8.562 hanno sintomi tali da aver richiesto il ricovero negli ospedali italiani. Tra i ricoverati, 321 i pazienti gravi, che necessitano le cure speciali della terapia intensiva. 28 gli intressi giornalieri, ma il bilancio è stato di -10 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di casi dall’inizio della pandemia a oggi è di 21.400.179 positivi riscontrati. Un dato che potrebbe essere sottostimato, a causa dei tanti tamponi casalinghi effettuati negli ultimi mesi. 20.256.778 i guariti e 173.571, invece, le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri, 9 agosto, sono state 31.718 in tutta Italia. Il trend della campagna vaccinale resta stabile, con l’estate a pesare sulle dinamiche degli hub, sempre meno affollati. Scendono prime e seconde dosi, rispettivamente 603 e 279, mentre le terze dosi sono state 5.483. La percentuale di italiani vaccinati sale lentamente. Più veloce, ma sempre al di sotto delle aspettative, la crescita delle quarte dosi. In totale ne sono state somministrate 2.030.983, solo ieri 25.353.