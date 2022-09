Covid Italia, il bollettino dell’1 settembre: 20.503 nuovi casi e 68 morti

Ancora un lieve calo di nuovi casi e un altro relativo al dato sui decessi è stato registrato nelle ultime 24 ore in Italia. Il Covid arretra in questi ultimi scampoli d’estate, con 20.503 nuovi contagiati inseriti nel bollettino di oggi, 1 settembre. Sono meno rispetto a ieri, quando il report del ministero della Salute ne evidenziava 21.817. Sale dello 0,1 per cento, però, il tasso di positività, ora al 13,2 a causa dei positivi riscontrati in 155.751 test Covid effettuati nel Paese. Il dato migliore lo registrano i decessi, passati da 90 a 68. Va di pari passo al calo delle vittime quello dei ricoverati. Anche oggi scendono le ospedalizzazioni: -129 nei reparti di area medica e -6 in terapia intensiva. Infine il numero di guariti, che continua a essere superiore a quello dei contagiati anche se il divario tra i due dati si è abbassato: oggi a negativizzarsi sono stati in 32.169.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi scendono a quota 634.194. In Italia è questo il numero di cittadini alle prese con il Covid, 629.025 dei quali in isolamento domiciliare. Ci staranno per 7 giorni prima di poter effettuare un nuovo tampone e di porre fine alla quarantena in caso di negatività, sebbene le regole nelle prossime ore potrebbero cambiare. In ospedale, invece, si torna sotto le 5mila unità: 4.962 ricoverati a causa del virus, con 207 pazienti in terapia intensiva. La pandemia ha toccato 21.888.255 dal febbraio 2020 a oggi: è il numero dei positivi registrati dal ministero. 21.078.398 sono stati i guariti, mentre 175.663 le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

140.352.030, invece, sono le dosi di vaccino somministrate in totale da quando ha avuto il via la campagna vaccinale contro il Covid in Italia. Nella giornata di ieri, 31 agosto, sono state somministrate 17.670 vaccini, con 582 prime dosi, 230 seconde, 3.693 terze e 13.175 quarte. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, però, in Italia restano 6,8 milioni i cittadini senza alcun vaccino. La campagna vaccinale potrebbe avere nuovo slancio già tra un paio di settimane, quando nel Paese arriveranno i nuovi vaccini bivalenti in grado di contrastare in maniera più efficace Omicron, oggi approvato dall’Ema.