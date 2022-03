Covid Italia, il bollettino dell’1 marzo: 46.631 casi e 233 morti

Tornano a salire, almeno rispetto a ieri, i nuovi contagi da Covid nel bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 46.631 contro i 17.981 di ieri. Un dato che conferma ancora una volta come i report di inizio settimana siano condizionati dalla presenza della domenica, in cui si processa un minor numero di tamponi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 530.858 in tutta Italia: il rapporto tra test e casi riscontrati fa scendere il tasso di positività all’8,8 per cento. Resta alto il numero di decessi, che sono oggi 233. Calano le ospedalizzazioni. I ricoverati scendono di 401 pazienti, con un -6 in terapia intensiva. Alto il numero di guariti, che sono stati 73.607.

Covid Italia: i numeri totali

Il numero di attualmente positivi in Italia scende ancora e potrebbe andare sotto il milione entro i prossimi giorni. Ad oggi sono 1.073.230 gli italiani alle prese con il virus. 11.164 sono ricoverati in ospedale e tra questi 708 sono in terapia intensiva. In due anni di pandemia, il Covid ha raggiunto 12.829.972 persone in tutto il Paese, con 155mila vittime e 11.601.742 che invece hanno superato l’infezione e sono guariti.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Sono quasi raddoppiate le somministrazioni di vaccini anti Covid tra domenica e lunedì. Ieri, 28 febbraio, ne sono state somministrate 112.440, contro le 59.814 del giorno precedente. Nel dettaglio sono 4.776 le prime dosi, sempre in calo, a cui si aggiungono 522 monodose, 27.508 seconde e 79.634 terze. Continua lentamente a salire la percentuale di popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta dell’89,32 per cento, pari a 48.242.444 italiani. Poco più di un milione in più sono, invece, quelli con almeno una dose: il 91,24 per cento, 29.276.307. Più veloce la crescita delle terze dosi. A riceverla sono stati in 37.535.230, pari all’83,73 per cento degli aventi diritto. Nella fascia 5-11 anni, il 30,95 per cento ha ricevuto due dosi, il 37,09 almeno una.