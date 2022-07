Covid Italia, il bollettino dell’1 luglio: 86.334 nuovi casi e 72 morti

L’avanzata del Covid non accenna a placarsi. La nuova ondata del virus si sta abbattendo sull’Italia ormai da giorni e anche oggi i nuovi contagiati mantengono il trend delle ultime due settimane. Il bollettino diramato dal ministero della Salute, infatti, parla di 86.334 nuovi positivi, a fronte di 316.040 tamponi processati in tutta Italia. Un numero in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 83.274, mentre a diminuire è il tasso di positività. Oggi è sceso fino al 27,3 per cento, dello 0,8 rispetto al 28,1 registrato 24 ore fa. Aumenta, però, il conto delle vittime, passate da 59 a 72. Salgono ancora anche i ricoverati, che fanno registrare un +238 complessivo e un +3 nelle terapie intensive. E infine i guariti. Anche questo è un dato in crescita, sebbene sia la metà di quello relativo ai contagiati: sono stati 42.611.

Covid Italia: i numeri totali

Proprio per questo grande dislivello tra nuovi casi e guariti, gli attualmente positivi aumentano a gran velocità Adesso in Italia sono 929.006 le persone alle prese con il Covid, di cui 921.912 in isolamento domiciliare, con sintomi tali da non richiedere il ricovero. Il numero di ricoverati, invece, è 6.830, altro dato in aumento, con 264 in terapia intensiva. Qui si sono registrati in 24 ore 37 ingressi. Per quanto riguarda i contagiati durante tutta la pandemia, invece, l’Italia vede salire a 18.610.011 il conto dei positivi. Tra di loro a guarire sono stati in 17.512.580, mentre le vittime sono state 168.425.

Covid Italia: i dati sui vaccini

138.272.875 le dosi di vaccino somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale italiana, il 26 dicembre 2020. Nella giornata di ieri sono state somministrate 18.487 dosi di vaccino anti Covid. Nel dettaglio si tratta di 694 prime dosi, 468 seconde, 8.119 terze e 9.206 quarte. Sulla vaccinazione è stato più volte lanciato l’allarme degli esperti. L’ultimo qualche giorno fa da parte della Fondazione Gimbe, che evidenzia come manchino all’appello milioni di italiani che non si sono ancora vaccinati e questo può creare pericoli anche ai vaccinati fragili.