Covid Italia, il bollettino dell’1 giugno: 18.391 nuovi casi e 59 morti

Arriva il primo bollettino Covid del mese di giugno. Il ministero della Salute ha diffuso il report odierno in cui si registra un ulteriore calo della curva epidemica. Rispetto a ieri, quando i casi erano stati 24.267, nelle ultime 24 ore ne sono stati trovati 18.391. I numeri relativi ai nuovi contagiati continuano ad abbassarsi, così come gli altri parametri inseriti nel documento. Il virus arretra e lo testimoniano anche il lieve calo dei decessi e quello più consistente dei ricoverati, che ormai prosegue costante da settimane. Nel primo caso, i morti attribuiti al Covid sono stati 59 mentre ieri erano stati 66. Nel secondo, i reparti hanno fatto registrare una diminuzione di 243 pazienti nei reparti, oltre a 25 nelle terapie intensive. Cala il numero dei guariti, che resta però più alto dei nuovi positivi: sono stati 29.248. Il tasso di positività è sceso fino a 9,6 per cento.

Covid Italia: i numeri totali

Gli attualmente positivi proseguono la propria discesa, anche se oggi hanno visto diminuire la cifra totale di poco più di 10mila unità. In Italia sono 668.909 i cittadini alle prese con il Covid. Tra di loro, 5.101 sono ricoverati negli ospedali, di cui 223 in terapia intensiva. La pressione ospedaliera non è mai salita oltre le soglie d’allarme durante la quarta ondata e ora si sta sgonfiando sempre più. Dall’inizio della pandemia a oggi ci sono stati 17.440.232 di casi, con 16.604.567 guariti e 166.756 vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

La campagna vaccinale prosegue a ritmo lento. Ieri, 31 maggio, sono state somministrate 26.114 dosi di vaccini anti Covid. Le prime dosi sono state 518, le seconde 830. Numeri lievemente in rialzo per quanto riguarda il ciclo primario, mentre terza e quarta dose restano sui consueti dati. 8.066 hanno ricevuto il primo booster, mentre sono stati 16.700 a ricevere il secondo tra over 80 e immunocompromessi. Dal 15 giugno, inoltre, scadrà l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, nonostante quella fascia di popolazione non sia stata completamente immunizzata.