Covid Italia, il bollettino dell’1 aprile: 74.350 casi e 154 morti

Nel primo giorno d’aprile sono stabili i contagi da Covid in Italia rispetto alle ultime 24 ore e al bollettino di ieri. Il trend di crescita dei nuovi casi sviluppato dal Paese nelle ultime settimane si mantiene, ma per il secondo giorno consecutivo sono tornati ad aumentare i guariti, più dei positivi. I contagiati sono 74.350, trovati a fronte di 514.823 tamponi antigenici e molecolari processati, per un tasso di positività che scende di 0,6 punti percentuale, fino al 14,4. Alto il numero di chi ha superato l’infezione Covid: 82.443. Più guariti che nuovi positivi, quindi, per una leggera flessione della curva epidemica. I decessi dovuti al virus sono stati 154, anche questo in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati 159. Aumentano, anche se di poco, i ricoverati. Nei reparti si registra un +83, nelle terapie intensive +8.

Covid Italia: i numeri totali

Il bollettino di oggi arriva dopo i dati diffusi dall’Iss con il consueto report settimanale, in cui è stato evidenziato l’aumento dell’indice Rt e la contemporanea discesa dell’incidenza a livello nazionale. Gli attualmente positivi sono 1.271.487, di cui 10.457 ricoverati e 476 in terapia intensiva. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale a 14.719.394: 13.288.370 sono i guariti, 159.537 le vittime.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Brusco calo delle dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri. I vaccinati anti Covid aumentano sempre più lentamente e resta sempre alto il numero di chi non si è vaccinato. 23.863 le dosi somministrate ieri: 1.106 prime dosi, 3.562 seconde e 19.195 terze. Il numero di chi ha completato il ciclo vaccinale aumenta sempre più lentamente. Adesso sono 48.520.760 gli over 12 che hanno ricevuto due dosi, 49.351.854 quelli con almeno una. Tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni, invece, 1.236.592 hanno completato il ciclo, 809.316 sono invece i guariti entro sei mesi e senza alcuna somministrazione ricevuta. Una cifra che sommata supera i 2 milioni e copre oltre la metà dell’intera platea 5-11 anni.