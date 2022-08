Covid Italia, il bollettino dell’1 agosto: 18.813 nuovi casi e 121 morti

Il bollettino Covid di oggi, lunedì 1 agosto, mantiene il trend del weekend, con una diminuzione di nuovi casi e del tasso di positività, ma anche dei decessi rispetto ai record della scorsa settimana. I nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 18.813. Come per ogni lunedì, però, pesa il basso numero di tamponi processati la domenica: sono stati 105.839. Il tasso di positività scende dello 0,3 per cento e si ferma a quota 17,8. La curva epidemica continua ad abbassarsi ma soltanto domani si capirà se il trend evidenziato nei report settimanali sarà confermato. Il numero di decessi sale rispetto a ieri ma è più basso dei dati registrati fino a venerdì scorso: sono stati 121. Aumentano di poco i ricoverati: +28 nei reparti e +10 in terapia intensiva. Il numero di guariti resta superiore a quello dei nuovi casi: sono stati 41.129.

Covid Italia: i numeri totali

Anche oggi, quindi, i guariti superano i nuovi contagiati. E così in tutta Italia scende il numero di attualmente positivi. Ce ne sono 1.254.753 alle prese con il Covid nel Paese, con 10.527 ricoverati in ospedale e 1.243.828 in isolamento domiciliare. Negli ospedali ci sono 398 pazienti in terapia intensiva, con 36 ingressi giornalieri. Al di là dei dati complessivi, gli esperti si interrogano sulla nuova variante Centaurus, per capire se questa possa generare una nuova ondata come accaduto oltre un mese fa con Omicron 5.

Covid Italia: i dati sui vaccini

Nell’ultimo giorno di luglio si è registrata una sensibile diminuzione di dosi di vaccino anti Covid somministrate nel Paese. Non si tratta di un caso, perché la campagna vaccinale rallenta ogni settimana in concomitanza con l’arrivo del weekend. Ieri, domenica 31 luglio, sono state iniettate 5.065 dosi in tutta Italia, con 62 prime dosi, 31 seconde, 787 terze e 4.185 quarte. In totale dall’inizio della campagna vaccinale a oggi sono state somministrate 139.618.719. Le persone che hanno ricevuto le quarte dosi attualmente sono 1.784.038.