Covid: l’Italia guarda al 2G, tra terze dosi e riforma green pass

Per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid e i numeri in costante aumento in numero Regioni, l’Italia potrebbe imitare il modello 2G. Già in vigore in Austria e Germania, oggi ne ha parlato anche Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto in una trasmissione di Radio Capital. Ricciardi ha dichiarato che «il tampone, soprattutto l’antigenico, è il vero tallone d’Achille in questo momento perché nel migliore dei casi non certifica la positività di almeno il 30% dei soggetti». Da qui l’apertura al modello austriaco e tedesco.

Covid: si studia la riforma del green pass guardando al modello 2G

Il modello 2G deve il suo nome alle parole geimpft e genesen, rispettivamente vaccinato e guarito. Si tratta del sistema con cui Austria e Germania stanno rilasciando i pass per sedersi nei ristoranti o altre attività sociali soltanto a queste due categorie. Tagliati fuori, quindi, i no vax. In Italia sono molti i governatori delle Regioni e i politici che invocano la via del protocollo austro-tedesco. La riforma del green pass, però, passa anche dalla durata della validità del documento, che potrebbe scendere da un anno a 9 mesi.

Lombardia: via alle prenotazione degli over 40 per la terza dose

Già da domani in Lombardia gli over 40 potranno prenotare la terza dose del vaccino anti Covid. La scelta della Regione lombarda, quindi, è di procedere il più velocemente possibile per mettere in sicurezza quel milione e mezzo di cittadini che potranno accedere alla dose booster, a patto di aver superato i 180 giorni dalla seconda somministrazione. A renderlo noto è stato Guido Bertolaso, consulente regionale per la campagna vaccinale: «Da domani gli over 40 si possono prenotare. Siamo oltre al milione e mezzo di persone che ne hanno diritto. Ovviamente sempre superati i fatidici 180 giorni». L’ex capo della Protezione Civile ha continuato affermando che «è chiaro che se c’è qualcuno over 40 che ha già superato i 180 giorni, dopodomani troverà spazio per andare a vaccinarsi e fare la terza dose».

Lombardia: hub in metro e centri commerciali

«La parola d’ordine è che dobbiamo vaccinare tutti, il più possibile e il più rapidamente possibile. Non ci sono alternative», ha concluso Bertolaso. E proprio per far fronte a questa esigenza, la Lombardia prepara l’apertura di centri vaccinali in alcune zone strategiche del territorio. Si parla soprattutto dei centri commerciali di tutta la Regione, ma anche delle stazioni della metropolitana di Milano.