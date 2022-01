Allarme Covid nel Pacifico, Samoa e Kiribati in lockdown

Allerta Covid nel Pacifico. Dopo un’impennata di contagi da Coronavirus dovuta ad arrivi dall’estero, che hanno interrotto due anni quasi indenni dalla pandemia, gli Stati insulari di Kiribati e Samoa sono entrati in lockdown. Tutti i viaggiatori positivi, ritenuti affetti dalla variante Omicron, sono stati messi in quarantena.

Kiribati e Samoa, le restrizioni dopo l’aumento dei positivi

Le misure entrate in vigore prevedono che i residenti restino in casa, se non per acquistare cibo o ricevere assistenza sanitaria. Secondo l’Oms, Kiribati da inizio pandemia non aveva segnalato nemmeno un caso di Covid: ma nei giorni scorsi decine di passeggeri provenienti dalle Figi, tra i primi a visitare la nazione dalla riapertura dei confini, sono risultati positivi al virus. E a Tarawa Sud, capitale di Kiribati dove vive quasi la metà dei 120 mila abitanti del Paese, sono stati registrati i primi casi di Covid. A Samoa le restrizioni sono scattate dopo che i casi legati a un volo di rimpatrio da Brisbane sono saliti a 15. Secondo i dati dell’Oms, circa il 62 per cento della popolazione di Samoa è completamente vaccinata, mentre circa il 34 per cento della popolazione di Kiribati è sottoposta a doppia vaccinazione.

Non solo Kiribati e Samoa, il Covid fa paura anche a Tonga

C’è grande preoccupazione legata al Covid anche a Tonga. Il regno polinesiano costituito da più di 170 isole del Sud Pacifico, com’è noto, sta vivendo giorni difficili dopo l’eruzione del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai. L’esplosione, 500 volte più forte della bomba atomica su Hiroshima, ha causato danni ingenti: le linee di comunicazione sono state compromesse e nello Stato insulare manca l’acqua potabile. La macchina della solidarietà si è attivata, ma c’è il timore che a Tonga, insieme ai soccorritori provenienti da Australia e Nuova Zelanda, arrivi anche il Coronavirus. Dall’inizio della pandemia, a Tonga è stato registrato appena un contagio: un aereo carico di aiuti, partito dall’Australia, è stato costretto a tornare indietro dopo che a bordo è stato scoperta una positività. L’alto diplomatico tongano a Canberra, Curtis Tuihalangingie, ha parlato alla Abc delle preoccupazioni per uno «tsunami di Covid» che potrebbe colpire il Paese con gli aiuti umanitari.