Covid, incontro Governo-Regioni: cosa si decide

È iniziato alle 18 l’incontro tra Regioni e Governo sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata di Covid: il summit è stato voluto proprio dai governatori, che spingono per nuove restrizioni volte a evitare una quarta ondata. «Le chiusure generalizzate dopo le vaccinazioni non sarebbero sopportabili», ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Giovedì il decreto in Consiglio dei ministri, che dovrebbe dare il via libera al nuovo Super Green Pass. E non solo. Ecco cosa c’è sul tavolo dell’incontro.

Incontro Governo-Regioni, Super Green Pass

Il varo della certificazione verde rafforzata è cosa certa. Dovrebbe passare la linea del Super Green Pass ottenibile solo tramite vaccinazione e guarigione dal Covid, che permetterà di frequentare i luoghi “ricreativi”, a maggior rischio di contagio: bar, ristoranti, teatri, cinema, stadi, palestre, piscine. Chi no è immunizzato e ricorre al tampone, avrà un Green Pass “normale”, valido solo per recarsi al lavoro e usufruire dei servizi essenziali. Questa nuova misura dovrebbe essere adottata solo in caso di passaggio in zona arancione (e dunque rossa). A proposito di tampone, sembra scontata la riduzione della validità del tampone molecolare a 48 ore e dell’antigenico a 24.

Incontro Governo-Regioni, durata del Green Pass

La durata del Green Pass sarà abbreviata. Attualmente è valido 12 mesi e dovrebbe passare a 9. Ma c’è chi spinge per ridurre la validità a 6: bisognerà attendere il parere del Cts.

Incontro Governo-Regioni, terza dose

Non sei mesi, ma cinque. Appena arriverà l’ok dell’agenzia italiana per il farmaco, si potrà effettuare la terza dose o il richiamo cinque mesi dopo l’ultima inoculazione. Alla scadenza del periodo di validità del Green Pass, se non si effettua la terza dose o il richiamo il certificato verde non avrà più valore.

Incontro Governo-Regioni, obbligo vaccinale

Sul tavolo anche l’obbligo vaccinale, che non sarà per tutti. Sì alla terza dose per personale sanitario e per i lavoratori che entrano nelle residenze per anziani. L’obbligo potrebbe essere però esteso anche al personale scolastico, alle forze dell’ordine e ai lavoratori della pubblica amministrazione che sono abitualmente a contatto col pubblico.

Incontro Governo-Regioni, regole per i trasporti

Non sarà necessario il Super Green Pass per viaggiare su aerei e treni dell’alta velocità. Basterà quello standard, ottenuto volendo tramite esito negativo del tampone. Niente certificazione verde da esibire, invece, metropolitana o bus del trasporto locale, in quanto sarebbe molto difficile garantire controlli adeguati.