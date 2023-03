Covid, in calo incidenza e indice Rt: il virus è ormai endemico

Covid, scendono incidenza e indice Rt. La prima arriva a 40 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 41 di una settimana fa. Si raffredda anche l’indice Rt che si attesta a 0,94 rispetto allo 0,97 della precedente rilevazione e sempre sotto la soglia epidemica. Cala inoltre l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che passa da 0,87 a 0,85. Il monitoraggio settimanale a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, all’esame della cabina di regia, conferma l’endemizzazione del Covid.

Stabili le terapie intensive, giù i pazienti in area medica

Per quanto riguarda l’occupazione dei letti stabili le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è all’1 per cento come la scorsa settimana. Giù anche il numero dei pazienti ricoverati in area non critica, che si attesta al 4,3 per cento: sette giorni fa l’occupazione era pari al 4,7 per cento. L’unico dato a peggiorare è quello delle regioni classificate a rischio alto: due la scorsa settimana, sono adesso quattro. Si tratta di Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana. Nove le Regioni a rischio moderato, otto quelle classificate a rischio basso.

Kraken diventa variante di interesse: il Covid fa meno paura

Il Coronavirus, in Italia e nel mondo, fa sempre meno paura. Lo conferma il fatto che nel portale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non siano più indicate varianti di preoccupazione (Voc) di Sars-CoV-2, ma solo varianti di interesse, che destano meno preoccupazione. È così infatti che è stata classificata la sottovariante battezzata Kraken, in ascesa ovunque. A livello globale, negli ultimi 28 giorni (13 febbraio-12 marzo) sono stati segnalati quasi 4,1 milioni di nuovi casi di Covid e 28 mila decessi, con una diminuzione rispettivamente del 40 per cento e del 57 per cento rispetto alle quattro settimane precedenti. Al 12 marzo 2023 sono stati segnalati a livello globale oltre 760 milioni di casi e oltre 6,8 milioni di decessi.