Covid, in Campania vietate le feste nei locali al chiuso

Contagi, ricoveri e decessi continuano a crescere in tutta Italia. Preoccupa la pressione sugli ospedali, così come la possibile diffusione della variante Omicron. In attesa delle decisioni della cabina di regia convocata dal premier Draghi, c’è già chi tra i governatori di regione corre ai ripari. Vincenzo De Luca, presidente della Campania (ieri 2.256 nuovi contagi, tasso di positività del 5,19 per cento), ha varato «misure indispensabili per la crescita abnorme dei contagi nelle ultime settimane».

Campania, cosa prevede la nuova ordinanza anti Covid

«È fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento». Così recita la nuova ordinanza, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19. Insomma, discoteche senza movimento in pista e, in generale, nessuna festa con ballo consentita. In Campania sarà al massimo concesso organizzare al massimo pranzi e cenoni, senza “pause danzanti” o altro. E rigorosamente con i posti al tavolo già assegnati, per semplificare il tracciamento in caso di positività di qualche commensale.

Nuova ordinanza anti Covid in Campania, le parole di De Luca

Queste nuove misure, ha spiegato De Luca, «si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso, che continuano irresponsabilmente, con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili». Il presidente della Campania ha inoltre sottolineato come un’altra misura citata nell’ordinanza, ovvero l’obbligo di mascherina anche all’aperto, in realtà sia rimasta obbligatoria per tutto l’anno, estate compresa, nella regione da lui governata. Nei giorni scorsi De Luca, che ha auspicato controlli più rigorosi, aveva firmato un’altra ordinanza che vietava feste in piazza e consumo di cibo e bevande (tranne l’acqua) all’aperto, commentando così la decisione: «È vietato fare i cafoni e consumare in strada come profughi».