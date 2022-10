Covid, il Ministero: possibili mascherine al chiuso se la situazione peggiora

Il Ministero della Salute, nella bozza di una circolare che contiene le indicazioni per contrastare il Covid durante la stagione fredda, è chiaro: c’è il pericolo che possa ritornare l’obbligo delle mascherine al chiuso. Se i contagi dovessero aumentare potrebbero essere imposte limitazioni anche ai grandi eventi che prevedono assembramenti.

Il comunicato del Ministero per l’allarme Covid e le mascherine al chiuso

Nella bozza della circolare che il Ministero della Salute sta preparando, si invita alla cautela perché la pandemia da Covid-19 non è ancora passata. Nel dettaglio, questa circolare recita: «Sebbene l’evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un autunno e un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute. Il futuro della pandemia da Sars-Cov-2 non dipende solo da nuove varianti che possono emergere e sostituire quelle precedentemente circolanti, ma anche dai comportamenti e dallo stato immunitario della popolazione».

Insomma, per il terzo anno consecutivo gli italiani devono fronteggiare questo problema ma ora conoscono quali sono le contromisure da adottare, come la mascherina al chiuso, per evitare che tale virus faccia vittime e danni.

La priorità del Ministero e i fattori di incertezza

La priorità del Ministero della Salute è quella di «evitare la congestione delle strutture sanitarie limitando l’incidenza di malattia grave da Covid-19, proteggendo soprattutto le persone più fragili». Ciò è possibile prestando la massima attenzione alla salute, specialmente nei luoghi al chiuso e in questi ultimi si dovrebbe «garantire un’adeguata ventilazione».

Tuttavia, ci sono diversi fattori di incertezza da valutare che possono influire sulla situazione epidemiologica. Tra questi occorre considerare il grado di adesione alla campagna vaccinale per la quarta dose di vaccino, l’aumento dei virus respiratori nella stagione autunnale e invernale, la riapertura delle scuole e il maggior tempo speso nei luoghi al chiuso a causa delle basse temperature all’esterno.