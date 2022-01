Covid, ad Hong Kong è tolleranza zero: l’isolamento dura un mese

Tolleranza zero contro il Covid. Dopo i casi delle due città cinesi Xi’an e Yuzhou, con quest’ultima in lockdown a causa di soli tre casi (asintomatici), anche nello stato di Hong Kong si parla di regole ferree per fermare o rallentare la pandemia. Lì è scattato il blocco totale dei voli provenienti da otto paesi stranieri, europei, americani e asiatici. Ma allo stesso tempo vige una normativa molto rigida riguardante l’isolamento.

Hong Kong, un mese di quarantena se positivi al tampone

Il protocollo riguardo l’ingresso nel paese prevede un tampone in aeroporto per ogni passeggero proveniente da paesi stranieri. La quarantena, però, è prevista tanto per chi risulta positivo quanto per i negativi. A cambiare sono luoghi e durata dell’isolamento. Per i primi si tratta di almeno 10 giorni in ospedale, finché non risultino due tamponi negativi consecutivi. Per i secondi, invece, si parla di una quarantena di 21 giorni in un hotel specializzato. Lo stesso in cui si viene trasferiti dopo l’uscita dall’ospedale, anche se negativizzati. Per fare un esempio, alcuni turisti provenienti da Londra e arrivati in torno al 20 dicembre, pare siano ancora in ospedale perché risultati positivi alla variante Omicron. Pur non manifestando alcun sintomo e con tre dosi di vaccino anti Covid regolarmente ricevute, la prassi vuole che sia il ricovero il modo per affrontare l’infezione.

Hong Kong, voli vietati da otto paesi stranieri

Australia, Canada, Francia, India, Pakistan, Filippine, Regno Unito e Stati Uniti. Sono questi gli otto paesi da cui, ad oggi, non è permesso partire verso Hong Kong. La governatrice Carrie Lam ha dichiarato che «i voli passeggeri da questi Paesi non potranno atterrare a Hong Kong e le persone che hanno soggiornato in quei Paesi non potranno imbarcarsi sui voli per Hong Kong, compresi i voli di transito».

Hong Kong e il caso della nave crociera

Non sono solo i voli a creare grattacapi ad Hong Kong. La nave crociera Spectrum of the Seas della Royal Caribbean è stata fermata con migliaia di passeggeri a bordo e costretta a fare dietro front. A bordo dell’imbarcazione risultavano esserci nove positivi e per questo la compagnia ha ricevuto l’immediata comunicazione di non far scendere alcun viaggiatore.