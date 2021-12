Con la soglia psicologica dei centomila contagi quotidiani sul punto di essere superata, come già accaduto in Francia e nel Regno Unito, e oltre 600 mila persone attualmente infette, la stretta ulteriore non è apparsa più procrastinabile. Il modello varato nella serata di ieri dal governo ricalca quello tedesco, capace di abbattere un mese la curva dei contagi da Covid. Dal dieci gennaio tutte le attività ad oggi accessibili con semplice tampone negativo verranno subordinate all’esibizione del super green pass, rilasciato esclusivamente a seguito di guarigione o vaccino. Il certificato verde rafforzato sarà lascia passare per accesso ad hotel e ristoranti, anche all’aperto. Ma pure per salire sui mezzi di trasporto, partecipare a matrimoni, cene, congressi e fiere. Retromarcia anche sulla capienza degli impianti sportivi, che sarà riportata dal 75 al 50 per cento per gli eventi all’aperto e addirittura al 35 per quelli al chiuso. L’impressione è tuttavia che si tratti di un primo passo, in quanto se il contagio dovesse proseguire a una simile velocità altre misure potrebbero essere attuate.

🔴 #Coronavirus, 29 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 674.865

• Deceduti: 137.091 (+148)

• Dimessi/Guariti: 5.042.472 (+21.871)

• Ricoverati: 11.763 (+529)

• di cui in TI: 1.185 (+40)

• Tamponi: 137.763.229 (+1.029.429) Totale casi: 5.854.428 (+98.030, +1,7%) pic.twitter.com/xP07PdTlkF — YouTrend (@you_trend) December 29, 2021

Le nuove regole e il nodo tamponi

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Angela Merkel parlando ai tedeschi richiamava la bontà dell’esempio italiano, affermando che si sarebbe sentita più tranquilla nei nostri panni. Nello spazio risicato di un paio di settimane, la situazione si è nuovamente capovolta. E intanto sul fronte interno prosegue la spaccatura sui tamponi. L’obbligo del Green pass rafforzato per recarsi al lavoro, fatta eccezione per le professioni che già lo prevedono, ha trovato l’opposizione ferma di una cospicua parte politica, ma i sistemi sanitari sono in affanno e con il boom di infezioni soddisfare tutte le richieste di test appare impossibile. Per questo alcune regioni, Emilia Romagna e Toscana, ben prima delle nuove disposizioni sulla quarantena avevano aperto il fronte, prevedendo per l’uscita dall’isolamento la negatività a un test rapido. Adesso, dopo i provvedimenti di ieri, in caso di contatto con un positivo, non sarà più necessario osservarlo, a patto di aver ricevuto il booster o la seconda dose di vaccino entro quattro mesi. Per converso bisognerà comunque indossare la mascherina ffp2 per un periodo di sette giorni. Ovviamente purché non si avvertano sintomi. Scende da sette a cinque giorni la quarantena per chi ha superato i quattro mesi dall’ultima somministrazione. Nulla cambia, ed era facile prevederlo, per i no vax, il cui periodo di isolamento dura dieci giorni e termina con un tampone di esito negativo. In alternativa dopo 14 giorni.

Verrà calmierato il prezzo delle mascherine

Cambia anche la disciplina per i positivi asintomatici, numerosi dopo l’esplosione della variante Omicron. Questi dovranno osservare un periodo di isolamento di una settimana, al posto dei vecchi dieci giorni. L’ingresso nella comunità rimane subordinato al tampone che non è più molecolare ma antigenico. Altra questione in auge è il prezzo delle mascherine. Con l’introduzione dei nuovi obblighi relativi all’utilizzo delle ffp2 nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto il prezzo verrà calmierato, mentre saranno censite quelle destinate al personale scolastico, sottoposto quotidianamente all’incontro con i ragazzi negli istituti scolastici