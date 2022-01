Covid, il green pass dopo la terza dose potrebbe essere illimitato

Il green pass di chi ha ricevuto o riceverà la terza dose di vaccino anti Covid non scadrà. La scelta del governo è di garantire alla certificazione una durata illimitata, ma solo dopo la dose booster e, soprattutto, in attesa di capire cosa decideranno Ema e Aifa per la somministrazione della quarta dose.

La scelta del governo: niente scadenza per il green pass dopo la terza dose

Il problema di fondo nascerà a breve per chi ha ricevuto la terza dose nei mesi scorsi. Mentre l’attuale decreto, infatti, prevede che il green pass rafforzato sia valido sei mesi dall’1 febbraio, molti di questi certificati scadranno già nelle prossime settimane. La vaccinazione con le dosi booster è stata autorizzata a metà settembre. Molti cittadini hanno già la certificazione da oltre quattro mesi, quindi rischierebbero di restare scoperti già da marzo. Adesso, invece, il rischio è superato con la durata illimitata. La decisione finale, però, arriverà soltanto dopo la votazione del presidente della Repubblica.

Green pass per i turisti: la richiesta di Fugatti

Sul green pass, inoltre, la discussione si è ampliata dopo la richiesta del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Quest’ultimo ha chiesto che venga riconosciuto un green pass ai turisti stranieri che vogliono trascorrere le vacanze o qualche giorno sulle Alpi. Un problema, questo dell’ingresso nel paese dall’estero, che dovrebbe essere risolto a breve con un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Il governo discute con le Regioni

Dopo la riunione dei presidenti delle Regioni di ieri, il governo è alle prese con le richieste che riguardano soprattutto sorveglianza e scuola. Proprio quest’ultimo argomento rischia di generare attriti tra il ministero della Salute e appunto le Regioni, che soltanto poche settimane fa valutavano la chiusura delle scuole e l’utilizzo della dad. Oggi, invece, si parla di una scuola sempre aperta, con tanto di regole allentate sulle quarantene e con addirittura positivi asintomatici che potrebbero frequentare le lezioni in presenza.