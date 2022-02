Covid, Green Pass e restrizioni: le date del ritorno alla normalità

Il Green Pass resta fino al 31 marzo, fine dello stato d’emergenza tranne proroghe. E anche dopo: il percorso per l’abolizione graduale del certificato verde non si completerà infatti prima del 15 giugno. Non siamo fuori dall’emergenza Covid, ma il ritorno alla normalità è iniziato, come confermano i dati del report settimanale ISS. Ecco cosa può cambiare e quando.

Aumenta la capienza di stadi e palazzetti

Già domenica 20 febbraio (in anticipo sulla data prevista dell’1 marzo) potrebbe scattare l’aumento della capienza negli stadi e nei palazzetti dello sport al chiuso, che salirà rispettivamente al 75 per cento e al 60 per cento. Dopo il 31 marzo potrebbe tornare la capienza piena.

Dal 10 marzo si può mangiare e bere al cinema e a teatro

In Commissione Affari sociali della Camera è stato approvato all’unanimità un emendamento in base al quale dal 10 marzo sarà nuovamente possibile «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive».

Tornano le visite ai parenti ricoverati in ospedale

Sempre dal 10 marzo sarà inoltre possibile far visita ai familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno.

Green Pass, l’addio sarà graduale

L’idea è quella di un allentamento progressivo a partire dal 31 marzo: addio al Green Pass prima per le attività (anche) all’aperto come bar, ristoranti e circoli sportivi, lasciando per ultime quelle più a rischio come discoteche, piscine e palestre. Il Green Pass base per alcune attività, come i negozi potrebbe essere eliminato dopo il 31 marzo.

Mascherina al chiuso anche dopo la fine dello stato d’emergenza

Per quanto riguarda l’obbligo di mascherina al chiuso, posto che lo stato d’emergenza potrebbe essere prorogato, non c’è alcuna correlazione (come ha reso noto il Governo) con la data di scadenza di quest’ultimo: tutto dipenderà dall’andamento della pandemia.

Super Green Pass per i lavoratori over 50: resta fino al 15 giugno

Il Super Green Pass per il lavoro per gli over 50, previsto dal prossimo 15 febbraio, dovrebbe restare in vigore fino al 15 giugno, data in cui scade l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia. E tale misura potrebbe essere prorogata in vista dell’autunno.