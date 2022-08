Covid, grave una bimba di 5 anni: trasferita in terapia intensiva al Bambin Gesù

Una bimba di 5 anni è in condizioni gravi a causa del Covid-19. La piccola soffre di una disfunzione multi organo grave ed è stata trasportata d’urgenza al Bambin Gesù di Roma per essere messa in terapia intensiva e ricevere le cure necessarie. Ecco cos’è successo nei dettagli.

Il trasporto della bambina ricoverata e le sue condizioni

La bimba di 5 anni ha avvertito forti dolori e una condizione di salute precaria dovuta anche ad una disfunzione multi organo grave. In un primo momento era stata ricoverata all’ospedale Annunziata di Cosenza. Tuttavia, le condizioni della piccola non sono migliorate nonostante le cure somministrate e il personale medico ha deciso di trasferire la piccola all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

La bimba di 5 anni dunque, è stata intubata a causa di un’insufficienza epatica ed è stata trasportata da un’ambulanza fino alla brigata aerea di Lamezia Terme, partita poi per raggiungere la capitale. Il volo sanitario è stato predisposto dalla Prefettura di Cosenza.

Le parole dei medici sulla bimba di 5 anni ricoverata

Dall’ospedale Annunziata di Cosenza risulta che la bambina non era vaccinata contro il Covid-19. Inoltre, a chiarire la sua situazione, ci ha pensato Pino Pasqua, direttore di anestesia e terapia intensiva dell’ospedale Annunziata. Al riguardo, il direttore ha dichiarato: «La piccola paziente, positiva al Covid-19, è arrivata nel nostro ospedale ieri mattina alle ore 5 e già ieri pomeriggio, alle ore 16, è stata trasferita a Roma presso il Bambino Gesù in quanto centro di III livello». Il direttore ha poi continuato dicendo: «La bambina si è presentata da noi con un quadro di epatopatia acuta ma non aveva patologie pregresse. Questa insufficienza epatica, che si è manifesta con la febbre alta ha può avere molte cause. Anche l’assunzione di dosi massicce di tachipirina può dare questi esiti. In ogni caso i colleghi approfondiranno il quadro clinico con ulteriori accertamenti».

Inoltre, Pino Pasqua ha affermato che i genitori della bimba di 5 anni «non erano coscienti della positività della figlia e sono risultati negativi al tampone». L’assessore della sanità della Regione Lazio Alessio d’Amato ha spiegato con queste parole le condizioni della piccola: «Sono in costante aggiornamento sulle condizioni della piccola, che è costantemente monitorata dall’equipe sanitaria dell’ospedale pediatrico. Sono scattate le procedure del trasporto sanitario in emergenza, le sue condizioni si confermano molto critiche»