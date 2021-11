Covid, in Giappone la variante Delta potrebbe essersi auto-estinta

Il Giappone ha detto addio alla variante Delta. La notizia arriva direttamente dal paese del Sol Levante e sono stati prontamente avviati studi per capirne le ragioni. In terra giapponese la lotta al Covid è ancora serrata, così come nel resto del continente asiatico e del pianeta, ma la differenza sta proprio nella scomparsa della variante. I ricercatori giapponesi stanno cercando di capire quale sia stato il motivo della scomparsa.

Giappone: la variante Delta potrebbe essersi auto-estinta

A tentare di dare una risposta è stato un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di genetica e dell’Università di Niigata. Secondo la tesi degli studiosi, infatti, la variante Delta potrebbe essersi auto-estinta. All’origine di questa estinzione ci sarebbero le mutazioni. Tante, troppo, così da scomparire in modo naturale. Sicuramente l’alto tasso di vaccinazione e l’introduzione di varie misure hanno contribuito all’importante risultato, ma i ricercatori sottolineano l’importanza di questa teoria. I virus, quando mutano, spesso diventano più contagiosi e aggressivi, com’è stato in questo caso. In alcuni rari casi, però, il processo di replicazione può subire un blocco. Il virus si inceppa, diventando incapace di riprodursi, e così scompare.

Giappone: la scomparsa della variante Delta giustifica il crollo dei contagi

Dalla scomparsa della variante Delta potrebbe essere la prima causa per il crollo vertiginoso dei contagi in Giappone. A dirlo è stato il professor Ituro Inoue, a capo del gruppo di ricercatori, analizzando il cambiamento così grande dei dati giapponesi: da 25mila nuovi positivi al giorno in agosto alle poche decine di oggi. Gli esperti hanno dato vita all’ipotesi dell’auto-estinzione durante uno studio. Pare che la variante Delta avesse una diversità genetica ridotta rispetto alla Alfa, che ha portato il team ad evidenziare il blocco evolutivo subìto. Le troppe mutazioni del virus sulla proteina nps14 sarebbero alla base di questo blocco, che secondo Inoue potrebbe arrivare anche in altri paesi.