Covid, in Germania calano i casi grazie al lockdown per i no vax

La strategia del lockdown dei non vaccinati sta pagando in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.100 nuovi positivi al Covid e 88 decessi dovuti al Coronavirus. Lo rende noto il Robert Koch Institute, sottolineando che l’incidenza settimanale continua a scendere. Il valore delle nuove infezioni per 100 mila abitanti è 220,7: alla vigilia di Natale era a 242,9, mentre una settimana fa l’incidenza nazionale si era attestata a 315,4.

Germania, la misura è stata introdotta il 2 dicembre

Il lockdown dei no vax è stato introdotto in Germania il 2 dicembre, quando i nuovi casi giornalieri erano stati oltre 74 mila. Una settimana fa i nuovi positivi erano stati 29.384, mentre il 23 dicembre erano balzati di nuovo a 44.927. Come riportano i media tedeschi, l’istituto Koch teme tuttavia la diffusione di Omicron e sottolinea che durante le vacanze vengono effettuati meno test: è quindi possibile che emergano meno casi proprio per questo motivo.

Germania, cosa prevede la regola del 2G

Il lockdown per i non vaccinati è stato l’ultimo provvedimento varato dalla ex cancelliera Angela Merkel prima del suo addio. In base ad esso, l’accesso agli spazi pubblici è consentito solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid: è la cosiddetta “regola del 2G” (geimpft o genesen, vaccinati o guariti). Ai no vax, in Germania è stato proibito l’ingresso in negozi, eventi culturali e luoghi del tempo libero come cinema, ristoranti e teatri. Chi non è immunizzato può solo fare la spesa o andare in farmacia.

Germania, 35 mila dosi di vaccino a Natale

Sono 35 mila i tedeschi che hanno ricevuto una dose del vaccino anti Covid il giorno di Natale. Delle dosi inoculate, 30 mila erano booster, secondo quanto rende noto il Robert Koch Institute. Al momento, in Germania hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi o quella unica Johnson & Johnson) 58,9 milioni di persone hanno, corrispondenti al 70,8 per cento della popolazione. Almeno 29,9 milioni hanno ricevuto anche la dose booster.