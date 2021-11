Covid, Fedriga: «Con questi numeri Friuli Venezia Giulia in giallo a fine mese»

«Se dovessero proseguire i numeri di contagi come stiamo vedendo oggi, c’è il rischio che noi entro fine mese, probabilmente anche prima, andremo in zona gialla». Così il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto a Radio Punto Zero. «Vuol dire che apriremo le porte alla zona arancione. E se andiamo in zona arancione vuol dire che penalizziamo le realtà economiche. E non ce lo possiamo permettere. Non possiamo pagare il prezzo di persone che inseguono menzogne», ha dichiarato il governatore puntando il dito contro no vax e no green pass: «Il mio appello è accorato. Malgrado gli insulti che mi sto prendendo per questa posizione di razionalità e di buon senso non mi fermo. I pasdaran no vax, i pasdaran delle menzogne sappiano che con me non troveranno terreno fertile».

Friuli Venezia Giulia in giallo, le responsabilità dei No Green Pass

«Per colpa delle manifestazioni abbiamo avuto il più grande cluster della storia della pandemia in Friuli-Venezia Giulia», ha proseguito Fedriga. Le proteste, partite dal porto di Trieste, si sono poi spostate nel centro cittadino: Piazza Unità d’Italia, luogo simbolo delle manifestazioni, è stata interdetta a ogni genere di evento di protesta fino al 31 dicembre (al pari di tanti altri spazi in Italia, come stabilito dal Viminale) In città, spiega il governatore, «non sono stati rispettati distanziamenti, la maggior parte dei partecipanti non era vaccinata, non sono state utilizzate le mascherine e ci sono stati urla e cori uno attaccato all’altro, e questi sono i risultati».

Friuli Venezia Giulia in giallo, il “fattore Slovenia”

«Il problema di queste manifestazioni non è solo il virus che si è diffuso tra alcuni partecipanti ma anche i messaggi deleteri che sono stati lanciati: perché non sono messaggi no Green pass, ma messaggi prettamente no vax», ha concluso Fedriga, mettendo in evidenza anche un altro fattore, ovvero «la vicinanza con la Slovenia, dove il virus circola molto e ci sono pochi vaccinati».