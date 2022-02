Covid: dalla Francia a New York, come cambiano le regole contro il virus

Giorno dopo giorno, l’Italia si avvicina sempre più ad aperture e riduzioni di obblighi che negli ultimi mesi hanno cambiato il modo di vivere degli italiani. La lotta al Covid è stata serrata ma ora il governo allenta la presa, con la caduta dell’obbligo di mascherina all’aperto già dal prossimo 11 febbraio e provvedimenti che da marzo e da aprile potrebbero ancora di più avvicinare il Paese alla normalità. Un percorso intrapreso non solo dall’Italia ma anche da tanti altri paesi nel mondo: le restrizioni contro il virus cadono, nazione dopo nazione. Da Francia a New York: ecco come cambiano le regole.

Francia: addio al super green pass

La Francia si prepara a revocare il super green pass. Il certificato vaccinale, identico a quello italiano, sarà eliminato tra fine marzo e inizio aprile. A spiegarlo è stato il presidente del Consiglio di orientamento per la strategia vaccinale, Alain Fischer, che ha parlato di determinate condizioni, come un tasso di incidenza «almeno dieci volte inferiore a 2.500» e la riduzione dell’attuale «sovraffollamento negli ospedali, che devono tornare a un funzionamento normale».

Spagna: positivo re Felipe VI

Intanto in Spagna circola la notizia della positività al Covid riscontrata dal re Felipe VI. A diffondere il comunicato è stata la stessa Casa Reale, che ha parlato di «sintomi lievi» per il monarca, che resterà in isolamento una settimana. Negative, invece, la regina Letizia e la principessa Sofia, che non hanno mostrato alcun sintomo e dovranno semplicemente controllarsi pur continuando a portare avanti le rispettive attività.

A New York niente mascherine né obbligo di vaccino per i luoghi chiusi

La pandemia da Covid arretra anche negli Stati Uniti, come ha confermato al Financial Times il consigliere di Joe Biden, Anthony Fauci. «Mentre ci lasciamo alle spalle la fase di pandemia», ha spiegato, parlando di decisioni che via via saranno sempre più prese a livello locale. Ed è New York il primo Stato che si sta attrezzando per la rimozione di vari obblighi. Due i principali: la vaccinazione per accedere nei luoghi chiusi non sarà più obbligatoria e non lo sarà neanche l’uso delle mascherine. Resta da capire se quest’ultimo obbligo verrà mantenuto nelle scuole, ma stati come il New Jersey e il Delaware lo hanno già tolto.

Gran Bretagna, Johnson anticipa: «A fine mese via tutto»

Capofila dei Paesi che stanno rimuovendo via via tutte le restrizioni è la Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson proprio oggi ha annunciato che tutte le regole anti Covid verranno rimosse a fine mese, con qualche settimana d’anticipo rispetto al 24 marzo previsto inizialmente. Il calo dei contagi ha convinto il suo governo e sarà tolto perfino l’obbligo di isolamento in caso di positività. Il 21 febbraio sarà presentato un piano di nuove norme per convincere con il virus, che entrerà in vigore proprio per tornare alla normalità.