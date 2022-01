Mentre il mondo intero fa i conti con gli effetti della quarta ondata, il Covid pare attrezzarsi per proseguire la propria corsa. Dopo l’arrivo dalla variante Delta e della seguente Omicron, proveniente dal Sudafrica, pare che sia stata rintracciata una nuova minaccia. In Francia, dove è proprio la Omicron la variante predominante, è stata rintracciata una nuova mutazione, adesso al vaglio dell’Oms. Ben 67 i pazienti ricoverati nei quali è stata trovata. Il paziente zero potrebbe essere un viaggiatore proveniente dal Camerun.

Covid, la nuova mutazione è parente di Omicron

La Francia, quindi, fa i conti con una nuova variante. Secondo i primi dati, questa mutazione potrebbe essere lontana parente di Omicron, attualmente la più diffusa in terra francese. L’Oms sta studiando per capire quanto sarà pericolosa e come reagirà a cure e vaccini. Una prima pubblicazione in merito è stata diffusa dal Daily Mail. Secondo questo studio, la variante presenterebbe due mutazioni, la E484K e la N501Y, che le garantirebbero maggiore resistenza ai vaccini e un’alta componente di trasmissibilità. Due caratteristiche che la accomunano proprio ad Omicron.

Covid, la nuova variante e la pericolosità di Omicron

Attualmente in tutto il mondo la nuova variante non è stata riscontrata. Solo la Francia pare aver trovato la mutazione in 67 pazienti ricoverati negli ospedali. Si tenterà di capire quanto sia davvero pericolosa o se si tratterà semplicemente di una della tante varianti nate dalle precedenti mutazioni. Intanto è Omicron il principale oggetto di studio degli scienziati di tutto il mondo. Sembra essere meno aggressiva seppur più contagiosa. A testimoniarlo anche il caso del Sudafrica, che ha superato il picco di nuovi contagi e ora sembra vivere una situazione migliore, senza aver avuto un contemporaneo aumento dei decessi. Omicron attaccherebbe maggiormente la gola rispetto ai polmoni e forse proprio per questo risulta essere meno dannosa.