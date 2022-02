Covid, Gimbe: «Netta flessione dei casi ma troppe vittime»

Meno contagi ma troppe vittime. L’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri relativi al Covid in Italia nella settimana compresa tra il 2 e l’8 febbraio è chiara: calano i casi e diminuiscono i positivi in tutto il Paese, ma resta stabile il numero dei morti. Si tratta di dati da analizzare attentamente e che parlano di una riduzione, rispetto alla settimana precedente, del 27,9 per cento per quanto riguarda i nuovi casi, passati da 900.027 a 649.345. Il numero dei decessi, invece, non cambia e anzi aumenta, seppur di pochissimo: si va dai precedenti 2.581 ai 2.587, con un +0,2 per cento. Si tratta dell’unico dato in aumento, mentre a calare sono stati sia gli attualmente positivi, sia i ricoverati nei reparti e nelle terapia intensive.

Cartabellotta: «Seconda settimana di fila in netta flessione»

Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha parlato di una «netta flessione per la seconda settimana consecutiva». Andando nel dettaglio ha spiegato i numero, parlando di nuovi casi settimanali che sono «circa 650mila con una riduzione del 27,9 per cento rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 121.741 casi del 2 febbraio a 92.764 l’8 febbraio. Un dato in parte conseguente alla minore circolazione del virus, documentata dalla riduzione del tasso di positività dei tamponi, in parte al calo dei tamponi».

In calo anche il numero di nuovi vaccinati

La fondazione nel suo report settimanale analizza anche la situazione legata alla vaccinazione anti Covid. Il monitoraggio parla di un calo dei nuovi vaccinati, che nel periodo di riferimento è sceso a 186.744 contro i 278.940 dei sette giorni che lo hanno preceduto. Un calo del 33,1 per cento, che fa il paio con la flessione registrata dalla fascia 5-11 anni, scesa del 35,2 per cento con 77.985 vaccinati. Gimbe parla inoltre di «7,1 milioni di persone senza nemmeno una dose di vaccino, di cui 1,8 milioni guarite da meno di 180 giorni e 5,3 milioni vaccinabili». Un numero di non protetti troppo elevato, sottolinea la fondazione.

Cartabellotta: «Distorsioni della realtà molto pericolose»

Il presidente Cartabellotta ha inoltre parlato dello stato di emergenza, che ormai scadrà a marzo. «Si stanno insinuando nel dibattito scientifico e politico termini che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale», ha spiegato Cartabellotta parlando ad esempio di circolazione endemica del virus e dell’imminente fine della pandemia. «Distorsioni della realtà molto pericolose perché eccesso di ottimismo e disinformazione se da un lato non aiutano a contrastare l’esitazione vaccinale, dall’altro rischiano di legittimare decisioni azzardate e rischiose, come la decadenza dell’obbligo di mascherina negli ambienti chiusi».