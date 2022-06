Covid, i dati della Fondazione Gimbe: «+50,4 per cento di casi in una settimana»

Il Covid torna con prepotenza a invadere la vita quotidiana degli italiani. Che la pandemia non fosse conclusa lo si era detto più volte, ma il progressivo allentamento delle misure restrittive, unito a una campagna vaccinale ormai quasi al palo e a quello che la Fondazione Gimbe chiama «calo dell’attenzione», hanno invertito il trend. Ora i numeri salgono e lo evidenzia il report proprio della fondazione del presidente Nino Cartabellotta. Dal 22 al 28 giugno (qui il bollettino di ieri, 29 giugno) sono stati registrati in media 55mila casi al giorno di Covid, con i nuovi positivi a sfiorare nuovamente gli 800mila in tutto il Paese.

L’impennata di casi: +50 per cento in 7 giorni

La Fondazione Gimbe ha diramato il consueto report settimanale. I dati dal 22 al 28 giugno, se rapporti alla settimana precedente, evidenziano un aumento del 50,4 per cento di nuovi casi, con una crescita dei tamponi processati del 24 per cento. Un incremento che riguarda tutte le Regioni e tutte le province italiane. In 75 di queste, inoltre, si registra un’incidenza superiore ai 500 casi per 100mila abitanti. Emblematico il caso di Asti, dove si registra un +102,5 per cento. E Cartabellotta lancia l’allarme sui positivi, spiegando che «il numero è largamente sottostimato per il massiccio utilizzo dei tamponi fai-da-te».

Covid, aumentano i ricoveri

A preoccupare non è soltanto l’alto numero di nuovi contagiati. A crescere sono state anche le ospedalizzazioni, che comunque restano sotto il livello d’allarme. In una settimana si è registrato un +25,7 per cento di ricoveri ordinari e +15 nelle terapie intensive. 6.035 i ricoverati con sintomi, contro i 4.803 della settimana precedente. 31 in più, invece, sono i pazienti nelle intensive. Ad aumentare sono anche i decessi: 392 rispetto ai 337 del penultimo report.

Tra mascherine e vaccini

L’allarme lanciato dalla Fondazione è ricalcato dal presidente Nino Cartabellotta, che già da tempo aveva sottolineato l’importanza di mantenere l’obbligo di mascherine al chiuso. «La progressiva diffusione delle varianti BA.4 e BA.5, unitamente al calo di attenzione generale e all’abolizione dell’obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso, hanno determinato un netto aumento della circolazione virale con effetti già evidenti anche sugli ospedali. In particolare, in area medica in 18 giorni i posti letto occupati da pazienti Covid sono quasi 2.000 in più», ha spiegato, ritenendo fondamentale «la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati o poco ventilati, e in grandi assembramenti anche all’aperto». E poi i vaccini: «lo stallo della campagna vaccinale ha generato una popolazione suscettibile all’infezione molto estesa. 4,05 milioni di non vaccinati, 5,54 milioni senza terza dose e 3,99 milioni di vulnerabili senza quarta dose».