Covid, focolaio su una nave da crociera a Genova

Focolaio a bordo della nave da crociera Msc Grandiosa, arrivata questa mattina alle 8 al porto di Genova, proveniente da Marsiglia: circa 120 passeggeri sono risultati positivi ai tamponi effettuati prima dello sbarco nella città ligure. I passeggeri contagiati, in maggioranza italiani e asintomatici, sono stati immediatamente isolati nelle rispettive cabine.

Focolaio a bordo, passeggeri positivi isolati nelle cabine

Il cluster è stato rilevato dal personale durante i controlli messi in atto dalla compagnia, che prevedono almeno almeno tre tamponi a bordo delle navi. I crocieristi sono infatti sottoposti al test a inizio, a metà e a fine viaggio. Come comunicato da Msc, la maggior parte dei passeggeri è asintomatica e nessuno necessita di ricovero: in base al protocollo, sono stati isolati nelle rispettive cabine in attesa dell’Intervento dell’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, della società armatrice, della Capitaneria di porto e della Protezione civile regionale. Msc ha reso noto che è stato avviato l’iter per il rientro a casa dei passeggeri italiani risultati, che avverrà tramite i mezzi protetti messi a disposizione dalla società armatrice. I crocieristi stranieri, invece, saranno trasferiti in un Rsa di Genova. Sei posti nella struttura dovessero esaurirsi, i rimanenti turisti stranieri verranno invece accolti in una Rsa in Piemonte. Una quarantina i passeggeri positivi che sbarcheranno a Genova: in giornata dovranno salire a bordo 700 nuovi passeggeri, anche loro per una crociera sul Mediterraneo.

Focolaio a bordo, dopo la sanificazione il viaggio continua

Dopo una completa sanificazione, la nave proseguirà infatti il viaggio verso Civitavecchia, dove ci sarà un secondo sbarco come previsto dai protocolli di sicurezza. Nel frattempo i croceristi rimarranno in isolamento nelle cabine. Msc Grandiosa, che dopo aver raggiunto Civitavecchia navigherà prima verso Palermo e poi Malta, ospita quasi 4 mila passeggeri e circa 900 uomini dell’equipaggio. Focolaio di Covid anche a bordo di un’altra imbarcazione della stessa compagnia: secondo fonti brasiliane ci sarebbero almeno 20 casi accertati di Covid-19 sul transatlantico Msc Preziosa, approdato a Buzios dopo la notte di Capodanno trascorsa al largo di Copacabana. Un altro cluster di Covid è stato poi rilevato sulla nave AIDAnova, ormeggiata a Lisbona: in quarantena una sessantina di positivi.