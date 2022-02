Covid, Fiaso: «Ricoveri in calo, in rianimazione il 64 per cento è no vax»

La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ha diffuso il suo report riguardante le ospedalizzazioni causate dal Covid nell’ultima settimana. Secondo i dati del documento, negli ospedali sentinella i ricoveri sono scesi del 3,3 per cento dal 25 gennaio all’1 febbraio. Fiaso, come ogni settimana, diffonde i numeri e tenta di analizzare l’attuale momento vissuto dall’Italia nella lotta alla pandemia. Il documento parla di ricoveri pediatrici ma anche di no vax e rianimazione.

Fiaso: «Il 64 per cento dei pazienti in rianimazione è no vax»

I ricoverati, che sia a causa del Covid o solo positivi al momento del ricovero, diminuiscono «sia in reparto ordinario che in terapia intensiva». La Federazione parla di un calo dai 2.175 della precedente settimane ai 2.013 evidenziato nel report nel periodo di riferimento. «In linea con il dato complessivo di leggero calo dei ricoveri, il totale dei pazienti Covid nei reparti ordinari (1.908) è diminuito del 3,5% rispetto alla settimana precedente. Nelle terapie intensive monitorate (195 pazienti) il numero dei ricoveri è sceso dell’1,5%. I letti delle rianimazioni Covid sono occupati per il 64 per cento da soggetti non vaccinati: un dato ormai consolidato che conforta sulla efficacia del vaccino nella protezione dalle forme gravi della malattia da Covid».

Vaccinati in rianimazione: l’88 per cento ha gravi comorbidità

Fiaso non si limita ad enunciare il dato relativo ai no vax in rianimazione, ma spiega anche la tipologia di paziente vaccinato che soffre di forme tanto gravi da venire ricoverato in terapia intensiva. «Da sottolineare», spiega, «che tra i vaccinati finiti in rianimazione Covid la quasi totalità, l’88 per cento, soffre di gravi comorbidità. Si tratta, inoltre, per il 61 per cento dei casi, di persone che avevano fatto il vaccino da oltre 4 mesi e non avevano ancora avuto la terza dose».

Fiaso: «Ricoveri pediatrici stabili»

Il report di Fiaso analizza anche la fascia d’età pediatrica. «Rimane stabile il numero dei ricoveri pediatrici monitorati nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella che aderiscono alla rete della Federazione», si legge nel documento. «Complessivamente sono 124 i pazienti sotto i 18 anni ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, e 9 pazienti con Sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (Mis-C). Il 25 gennaio erano 125». Poi le percentuali: il 54 per cento ha tra 0 e 4 anni, il 31,5 dai 5 agli 11 e il 14,5 tra i 12 e i 18. Nella fascia più giovane, il 18 per cento si riferisce proprio ai neonati da 0 a 6 mesi, e tra questi solo uno su due ha entrambi i genitori vaccinati.