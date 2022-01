Covid, Fiaso: una donna incinta su sei positiva al momento del parto

Una donna incinta su sei partorisce con il Covid in circolo. Lo evidenziano i dati raccolti dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, che hanno analizzato 404 parti eseguiti in 12 strutture sentinella. in 65 di questi 404 parti, la madre era positiva al Covid. Nel 16 per cento dei casi, quindi, le donne hanno partorito dopo aver contratto il virus. A questi dati si affiancano quelli relativi alle vaccinate. Tra le positive, infatti, il 60 per cento ha scelto di non vaccinarsi durante la gravidanza, mentre il 5 ha sviluppato sintomi respiratori e polmonari. Infine su 404 parti, un solo neonato, la cui madre non era vaccinata, ha contratto l’infezione.

Giovanni Migliore, presidente Fiaso: «Lanciamo l’appello alla vaccinazione»

Il presidente della Federazione, Giovanni Migliore, ha evidenziato quali possano essere i problemi di pazienti in gravidanza con il virus del Covid. Oltre ai possibili sintomi sviluppati dalle future madri, si sottolineano problemi gestionali: «A differenza di tante altre condizioni di positività che possono essere gestite in reparti multidiscliplinari, una partoriente positiva al Covid va ricoverata nei reparti di Ostetricia e questo impone la duplicazione dei percorsi per l’assistenza di pazienti negative e positive, che devono essere separate, con il conseguente raddoppio delle risorse necessario». Un doppio problema risolvibile con i vaccini: «Occorre rivolgere ancora una volta un appello alla vaccinazione a tutte le donne incinte che ancora non hanno aderito alla campagna».

Migliore: «Prevenire l’infezione»

Il presidente della Fiaso prosegue nella sua analisi. «Il rischio, con l’ampia circolazione di Omicron, di avere l’infezione da SarsCov2 durante i 9 mesi, nei quali la donna è più suscettibile», spiega, «è altissimo e può generare complicanze nella gravidanza, per la salute della donna e del bambino. La vaccinazione in gravidanza è utile per prevenire l’infezione e minimizzare rischi di complicanze». Migliore ha spiegato, così come fatto da altri virologi, che ricevere la somministrazione durante la gravidanza non mette in pericolo né la madre né il bambino, ma anzi li protegge.