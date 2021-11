L’Ema, agenzia europea per il farmaco, ha approvato la somministrazione del vaccino anti Covid per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. La dose sarà ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per gli adulti, passando da 30 microgrammi a dieci. Previsto anche un richiamo al decorrere delle tre settimane. In Italia sono quattro milioni i bambini a cui potenzialmente potrà essere inoculato il farmaco. Prima del via libera nel nostro Paese mancano, tuttavia, ancora due passaggi chiave. In primis l’ok da parte dell’Aifa atteso già nella giornata di lunedì 28 novembre. In secondo luogo, di carattere essenzialmente pratico, è il materiale arrivo in Europa delle dosi per i minori, fissato attualmente al 20 dicembre. E se in Francia non si dovrebbe partire prima del 2022, negli Stati Uniti sono già circa tre milioni i bambini immunizzati. Un po’ più indietro Israele e Canada, le cui campagne sono state avviate all’inizio della settimana.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11. In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above. Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 25, 2021

I test per l’approvazione del vaccino sui bambini tra 5 e 11 anni

L’approvazione da parte dell’Ema è stata confermata dopo i test eseguiti su un campione di duemila bambini, che hanno ricevuto in parte vaccino e in parte placebo. Confrontando i due gruppi è emerso che il vaccino avrebbe un’efficacia pari al 90,7 per cento nella prevenzione delle infezioni sintomatiche. La stessa percentuale riscontrata nei ragazzi della fascia tra i 16 – 25 anni. Uguali anche gli effetti collaterali. Dolori nel punto dell’iniezione, stanchezza, mal di testa e brividi nell’arco di 48 ore dalla somministrazione.

Friuli Venezia Giulia, da lunedì in zona gialla con le nuove regole

L’altra grande novità della giornata riguarda l’ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona gialla a causa del superamento della soglia delle ospedalizzazioni. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore il prossimo lunedì e per la prima volta determinerà delle differenziazioni tra No vax e quanti invece godono dell’immunità perché sottoposti a vaccino o guariti dal virus. Restrizioni e limitazioni, saranno così differenziate anche per eventuali passaggi in arancione. Scattasse la zona rossa, invece, i divieti varranno per tutti. Sebbene infatti gli effetti del super green pass partiranno dal 6 dicembre, d’intesa con l’esecutivo, il governatore della Regione Massimiliano Fedriga ha deciso di anticiparne l’applicazione. In generale, il passaggio in zona gialla avverrà in caso di 50 casi settimanali per 100 mila abitanti, con il 15 per cento di posti letto occupati nei reparti Covid, e il 10 nelle terapie intensive. Nel caso specifico, il Friuli Venezia Giulia al momento ha il 18 per cento dei posti di normale degenza occupato da pazienti positivi, il 15 in rianimazione. La media nazionale è rispettivamente del sei e dell’otto, ma purtroppo in crescita.