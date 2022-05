Covid e mascherine in aereo: cosa cambia da oggi 16 maggio in Italia e in Europa

Dal 16 maggio cade l’obbligo di indossare le mascherine sui voli nell’Unione europea. Tale disposizione tuttavia non sarà recepita ancora da diversi Stati europei, Italia compresa. Per chi parte e arriva nella Penisola, infatti, vale l’ordinanza di fine aprile del ministro della Salute. Roberto Speranza ha infatti prorogato fino al 15 giugno l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

16 maggio: cosa cambia in merito alle mascherine

Dal 16 maggio cade l’obbligo di indossare le mascherine in aereo in Unione Europea. Tuttavia, in Italia fino al 15 giugno ha prevalenza l’ordinanza emanata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Questi ha prorogato l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, inclusi gli aerei. Nel frattempo, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) ha stabilito che “la mascherina resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19“, e usarla è fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce, nonché per tutte le persone fragili.

Per quanto riguarda gli aerei, le regole sulla mascherina dipenderanno dalla compagnia con la quale si viaggia. In particolare, per “i voli da o verso una destinazione in cui è ancora richiesto l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto pubblico, gli operatori aerei dovrebbero continuare a chiedere l’impiego del dispositivo, secondo le raccomandazioni“.