Covid: cresce la preoccupazione per la variante Delta Plus

Contagiosa come la varicella e con notevoli capacità di propagazione. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ribadisce in un’intervista concessa a Repubblica le preoccupazioni circa la diffusione della cosiddetta variante Delta Plus. Si tratta di un ceppo isolato in Inghilterra e destinato a diventare predominante in Inghilterra e a diffondersi, nei prossimi mesi, anche alle nostre latitudini.

Delta Plus, più contagiosa della varicella

Secondo i virologi la Delta Plus è molto più contagiosa della Delta. Ricciardi ha spiegato che «è già stato accertato che è più contagiosa della Delta, che si è già dimostrata enormemente più contagiosa della versione originale del virus di Wuhan. Siamo a un 15-20 per cento in più».

Il consigliere del ministro Speranza aggiunge che «si presenta come più contagiosa del morbillo, ai livelli della varicella. Questo significa che un positivo è in grado di infettarne addirittura 8-9 contro gli 1-2 del virus originario e i 6-7 della Delta».

In Italia, come spiega ancora Ricciardi, si sono già verificati diversi casi accertati: «La Delta Plus è già stata isolata in alcune Regioni del nord e centro Italia, anche a Roma, ancora per fortuna in numero di casi limitati. La previsione è che in Gran Bretagna diventerà predominante nel giro di due mesi.

Delta Plus, dalla Gran Bretagna all’Italia

a cascata, come è sempre avvenuto, si affermerà anche in Italia visto anche il notevole interscambio che il nostro Paese continua ad avere con il Regno Unito. È vero che chi arriva deve fare il tampone, ma proprio la maggiore diffusività della Delta Plus rende urgente escludere il tampone rapido tra i criteri di concessione del Green Pass».

Per questo, sempre secondo Ricciardi: «Bisogna rapidamente passare alla certificazione verde a due velocità: Green Pass solo a chi è vaccinato o è guarito, chi si ostina a non volersi vaccinare, con il tampone potrà solo andare al lavoro. Ma poi occorrerà rendere efficace il dispositivo dei controlli perchè è inutile prevedere nuove misure se poi non c’è chi le fa rispettare».