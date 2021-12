Covid, i dati settimanali: contagi in aumento del 15 per cento, decessi del 22 per cento

Contagi, ricoveri e decessi in aumento in tutta Italia. La quarta ondata di Covid continua la sua corsa, complice la variante Omicron che in tanti Paesi sta facendo alzare i numeri della pandemia. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 116.499 nuovi positivi, per un incremento del 14,9 per cento rispetto alla settimana precedente: i mesi consecutivi di crescita delle diagnosi sono adesso due.

Covid, 1193 posti letto in più occupati in una settimana

A preoccupare è anche il tasso di crescita dei ricoveri, che in percentuale aumentano più dei contagi: le persone ricoverate ieri erano 7.526, contro le 6.333 della domenica precedente. Questo significa che in una settimana sono stati occupati 1193 posti letto: +18,8 per cento. Per quanto riguarda le terapie intensive, si è passati in una settimana da 736 a 829 ricoveri: 93 malati in più, per un aumento del 12,6 per cento.

Covid, anche la Calabria da oggi è zona gialla

L’Italia è quasi tutta in zona bianca, ma Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e da oggi anche la Calabria sono in giallo. Presto saranno raggiunte da altre Regioni: Liguria e provincia di Trento passeranno in giallo da lunedì prossimo, insieme al Veneto e probabilmente alle Marche. Le soglie considerate critiche dalle autorità sanitarie sono fissate al 10 per cento di posti letto occupati in terapia intensiva e al 15 per cento nelle aree mediche ordinarie. La Liguria ha il 12 per cento delle TI occupate da malati Covid e il 16 dei reparti di area non critica. Dato identico per i posti letto “standard” in Trentino, dove però il 20 per cento delle terapie intensive è dedicato a pazienti con Coronavirus. Il Veneto ha il 13 per cento di occupazione, TI e non, dunque ha già superato il limite. Le Marche sono al 14 e 12 per cento.

Covid, i decessi aumentano più dei contagi

In una settimana sono stati 636 i decessi di persone positive al Covid, numero superiore a quello dei sette giorni precedenti, quando i morti erano stati 521: anche in questo caso la crescita (22 per cento) è superiore a quella delle infezioni. Secondo i dati del ministero della Salute sono 284.877 gli attualmente positivi al Covid in Italia. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.225.517, i morti 134.831.