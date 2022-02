Covid, Costa: «Dal 10 marzo sì a cibi e bevande in cinema, teatri e stadi»

Potrebbe essere marzo il mese dell’effettiva ripartenza per l’Italia. Il governo sta vagliando nuove disposizioni contro il Covid che prevedono l’eliminazione di alcune delle restrizioni. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Non solo stadi al 100 per cento di capienza, come era già stato detto la scorsa settimana, ma anche l’addio possibile al green pass dopo il 31 marzo e, soprattutto, ciò che appare certo: dal 10 marzo sarà possibile consumare cibi e bevande in cinema, teatri e luoghi in cui c’è musica dal vivo o eventi sportivi.

Costa: «Via libera a cibi e bevande dal 10 marzo»

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa l’ha definita «una risposta importante per alcuni dei settori tra i più colpiti. Un nuovo segnale di ripartenza». Dal 10 marzo sarà possibile tornare al cinema o nei teatri, ma anche ad ascoltare concerti o a guardare manifestazioni sportive, senza dover rinunciare al cibo e alle bevande. Sì, quindi, al ritorno dei popcorn davanti al grande schermo, per fare uno degli esempi più facili. Lo spiega Costa: «Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». A prevederlo sarà un emendamento al Dl appena approvato all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera.

Green pass: possibile addio dopo il 31 marzo

Sempre Andrea Costa, intervenuto nei giorni scorsi su Radio Anch’io, aveva lanciato un’ipotesi tutt’altro che remota. Il sottosegretario ha parlato di «scenario possibile» in riferimento all’eliminazione del green pass dall’1 aprile, data in cui l’Italia uscirà fuori dallo stato di emergenza. «Credo che sicuramente lo stato d’emergenza non verrà più rinnovato e da quel momento inizierà certamente una fase nuova», ha spiegato, parlando del ritorno alla normalità come obiettivo principale del governo.