Covid, da oggi Calabria in giallo: ecco cosa cambia

Le soglie considerate critiche dalle autorità sanitarie sono fissate al 10 per cento di posti letto occupati in terapia intensiva e al 15 per cento nelle aree mediche ordinarie. Varcati questi limiti, le varie Regioni cambiano colore. L’Italia è quasi tutta in zona bianca, ma Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e da oggi la Calabria sono in giallo. Il 20 dicembre saranno raggiunte da altre Regioni: Liguria e provincia di Trento, ma anche Veneto e probabilmente Marche. Ecco cosa cambia tra zona bianca e zona gialla.

Zona gialla, obbligo di mascherina anche all’aperto

Il 6 dicembre, con l’entrata in vigore del Super Green Pass, sono venute meno quasi tutte le restrizioni relative alla zona gialla. L’unica sostanziale differenza rispetto a quella bianca è l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto, e non solo nei in quelli chiusi, in quelli affollati all’aperto e sui mezzi di trasporto pubblici.

Zona gialla, con il Super Green Pass sono venute meno le restrizioni

Fino all’adozione del Super Green Pass, ovvero il certificato verde che si può ottenere solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Coronavirus, entrare in zona gialla significava nuovi limiti di capienza, che invece rimangono identici a quelli della zona bianca: 100 per cento per cinema e teatri; 75 per cento per gli stadi e le discoteche all’aperto; 50 per cento per impianti sportivi e discoteche al chiuso. Fino al 15 gennaio (e la misura dovrebbe continuare), i luoghi della cultura, dello svago e del tempo libero sono, com’è noto, accessibili solo ai possessori del Super Green Pass.

Zona gialla, al ristorante non c’è limite al numero dei commensali

In zona gialla non c’è nemmeno più il limite al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo al chiuso di un bar o di un ristorante: prima del 6 dicembre era di quattro commensali non conviventi. In zona gialla sono consentiti poi tutti gli spostamenti: all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. E, ovviamente, non c’è più il coprifuoco: cambia davvero poco.