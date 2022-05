Covid Italia, raddoppia la discesa dei ricoveri

In Italia la curva dei ricoveri Covid accelera la discesa. Nella settimana dal 10 al 17 maggio, infatti, il numero totale dei pazienti ricoverati, considerando sia i reparti ordinari che le terapie intensive, si è ridotto del 14,9 per cento. Si tratta di una diminuzione doppia rispetto a quella registrata nel periodo dal 3 al 10 maggio, quando il calo si era attestato al 7,5 per cento. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere.

Fiaso: stesso calo in reparti ordinari e rianimazioni

Come sottolinea l’ultimo report Fiaso, i ricoveri sono ridotti del 15 per cento nei reparti ordinari e del 14,8 per cento delle rianimazioni. Stiamo assistendo, dunque, a un evidente miglioramento della situazione negli ospedali, con la stessa proporzione sia nelle malattie infettive sia nelle aree critiche. E in quest’ultime nella scorsa settimana era stato registrato un piccolo incremento: a incidere sul calo dei ricoverati, precisa Fiaso, sono i casi “con Covid”, mentre la presenza dei pazienti ricoverati “per Covid”, ovvero con sindromi respiratorie e polmonari, rimane stabile. Nelle terapie intensive, continua il report, è del 24 per cento la percentuale di pazienti no vax che hanno contratto la malattia da Covid nelle sue forme più severe.

Fiaso, i dati dei ricoveri pediatrici

Continua anche il calo anche dei ricoveri pediatrici. Nella rilevazione del 17 maggio, nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso, è stata osservata una riduzione dei pazienti Covid pari al 15,9 per cento. I bambini fino a 4 anni sono ancora la maggioranza dei ricoverati, cioè il 65 per cento dei pazienti (il 16 per cento ha tra 0 e 6 mesi); tra 5 e 11 anni il 19 per cento dei ricoverati, mentre il 16 per cento ha tra 12 e 18 anni.