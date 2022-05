Covid, altri 400 mila casi in Corea del Nord: Kim Jong-un ordina di «stabilizzare la fornitura di farmaci».

Da pochi giorni la Corea del Nord, che fin da inizio pandemia si è dichiarata Covid-free, ha ammesso di aver registrato i primi casi di Coronavirus, con tanto di vittime. E i numeri continuano ad aumentare, nel Paese eremita: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati rilevate 392.920 nuove positività. 8 i morti, che portano a 42 il totale dei decessi riconducibili al Covid.

Kim Jong-un: «Il più grande tumulto dalla fondazione del Paese»

In totale sono già più di 1.213.550 i positivi registrati dall’inizio del focolaio, riconosciuto ufficialmente il 12 maggio. Anche se Pyongyang in riferimento a quanto sta accadendo preferisce parlare di «febbre» e non di Covid, come a non volersi allineare al resto del mondo, ha dichiarato che la situazione è «esplosiva». Il leader supremo Kim Jong-un ha definito quanto sta accadendo «il più grande tumulto dalla fondazione del Paese». Da qualche giorno l’intera Corea del Nord è in lockdown. L’agenzia di stato Korean Central News Agency riporta di una riunione di emergenza del Politburo dedicata all’epidemia di Covid, nel corso della quale Kim Jong-un avrebbe ordinato di «stabilizzare la fornitura di farmaci». Durante una visita al quartier generale statale di prevenzione epidemica, aveva affermato: «La diffusione simultanea della febbre con l’area della capitale come epicentro ha mostrato che c’è un punto vulnerabile nel sistema di prevenzione stabilito».

Vaccino anti-Covid, l’offerta della Corea del Sud

La Corea del Nord, isolata da decenni, ha scarsissime risorse mediche e farmacologiche: non ha un programma vaccinale, né sembra intenzionata ad accettare l’aiuto internazionale, come quello offerto dal nuovo presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol che si è detto disposto a fornire al “vicino”, con cui certo i rapporti non sono ottimi, vaccini e altre forniture mediche. Nell’agosto del 2020, il Paese eremita aveva dichiarato che stava portando avanti lo sviluppo di un vaccino contro il virus, senza però fornire altre informazioni.