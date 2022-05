Covid, Kim Jong-un: «Il più grande tumulto dalla fondazione del Paese»

Giovedì 12 maggio la notizia del primo focolaio di Covid in due anni e mezzo di pandemia (pur senza nominare il nome del virus). Venerdì quella del primo decesso legato al Coronavirus: la vittima era infatti risultata positiva alla variante Omicron. Oggi le autorità sanitarie della Corea del Nord hanno segnalato 21 nuovi morti per Covid-19 e circa 174 mila persone «in stato febbrile» a livello nazionale.

Covid in Corea del Nord, cosa ha detto il leader Kim Jong-un

In una riunione di emergenza del Politburo, il leader supremo Kim Jong-un ha detto che la Corea del Nord sta affrontando «il più grande tumulto dalla fondazione del Paese», in quanto oltre mezzo milione di cittadini è stato colpito da questa febbre. Secondo i dati rilasciato dalla Korean Central News Agency, tra fine aprile e il 13 maggio, un totale di 524.440 persone ha mostrato sintomi di febbre: 243.630 sono guarite e 280.810 sono ancora in cura. Chiedendo l’applicazione rigorosa di chiusure regionali e quarantene (da qualche giorno è in vigore il lockdown), Kim Jong-un ha dichiarato che al momento la febbre non si è diffusa «in modo incontrollabile tra le regioni». Durante una visita al quartier generale statale di prevenzione epidemica, Kim Jong-un aveva affermato: «La diffusione simultanea della febbre con l’area della capitale come epicentro ha mostrato che c’è un punto vulnerabile nel sistema di prevenzione stabilito».

Covid in Corea del Nord, Seul offre l’invio di vaccini e attrezzature mediche

Ieri, all’indomani dell’ufficializzazione del focolaio di Coronavirus e della prima vittima dopo oltre due anni di pandemia, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha offerto l’invio in Corea del Nord di vaccini e attrezzature mediche contro il Covid-19. Un funzionario presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap, ha dichiarato che la Corea del Nord deve ancora rispondere all’offerta sudcoreana e che la decisione di inviare aiuti non è stata discussa in anticipo con gli Stati Uniti.