Il Covid corre come dimostrano i numeri. L’incidenza settimanale a livello nazionale di casi è più che raddoppiata raggiungendo 783 casi per 100 mila abitanti (24/12/2021 – 30/12/2021) contro 351 per 100 mila della scorsa settimana (17/12/2021 – 23/12/2021). È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Nel periodo compreso tra il 7 e il 20 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari a 1,13) e ancora sopra la soglia epidemica.

Covid: cresce il tasso di occupazione delle terapie intensive

In aumento anche il tasso di occupazione in terapia intensiva ora al 12,9 per cento (secondo la rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 dicembre) rispetto al 10,7 per cento (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 23 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1 per cento (al 30 dicembre) contro il 13,9 per cento (al 23 dicembre).

Liguria e Marche sotto pressione, Lombardia da lunedì zona gialla

A livello regionale preoccupano soprattutto Liguria e Marche. In Liguria le terapie intensive sono occupate al 19 per cento mentre i reparti ordinari al 28,3. Nelle Marche, l’occupazione delle terapie intensive ha raggiunto il 20,6 per cento e quella delle aree mediche il 22,1 per cento. Non va molto meglio in Piemonte che registra il 16,2 per cento di occupazione delle terapie intensive e il 20,2 per cento di quella delle aree mediche. Grande malata d’Italia si conferma ancora una volta la Lombardia con 1442 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. Occupati il 13,3 per cento delle terapie intensive e il 17,5 per cento delle aree mediche. Da lunedì la regione sarà in zona gialla. Lo ha comunicato il governatore della Regione Attilio Fontana: «I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri da zona bianca, pertanto da lunedì prossimo la Lombardia passerà in zona gialla. Non ci sono variazioni sulle misure da rispettare da parte dei cittadini, perché l’utilizzo della mascherina all’aperto è già prevista per tutte le fasce, compresa quella bianca». Con la Lombardia, a quanto si apprende, passeranno in zona gialla anche Piemonte, Lazio e Sicilia.

Scuola: nuova riunione tra governo e Regioni sulla quarantena (Getty Images).

Riunione Regioni-governo per arginare la pandemia nelle scuole

E mentre i contagi salgono, i riflettori si concentrano sulla scuola. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi insiste sulle lezioni in presenza, anche se Omicron rischia di cambiare i piani del governo. In mattinata si è tenuta una riunione sulle misure di contrasto al Covid in vista della riapertura delle scuole proprio con Bianchi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Le Regioni hanno proposto nuove regole sulle quarantene degli studenti. Visto l’avvio della campagna vaccinale dai 5 agli 11 anni la proposta è di prevedere, nel caso di due studenti positivi in una classe, solo l’autosorveglianza (cinque giorni) per i ragazzi vaccinati e la quarantena di 10 giorni con Dad e tampone al termine dell’isolamento per i non vaccinati. Nelle scuole dell’infanzia resterebbe la quarantena di 10 giorni per tutti con tampone con un solo caso positivo.