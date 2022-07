Covid, primo focolaio in Micronesia: colpita l’ultima grande isola al mondo

Dopo la comparsa del primo focolaio in Micronesia, ora il Covid ha davvero raggiunto tutto il mondo. I quattro Paesi coinvolti – Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae – pensavano di averla scampata per via del carattere insulare e isolato di questa zona, ma dopo due anni e mezzo l’infezione ha raggiunto anche questo territorio facendo contare più di mille casi in una settimana. Il primo agosto avrebbe dovuto riaprire i confini e dire addio alla quarantena.

Covid in Micronesia

Secondo il bollettino di lunedì 25 luglio 2022, i contagi segnalati sono pari a 1.261. Dei soggetti risultati positivi, otto sono stati ricoverati in ospedale mentre un anziano è deceduto. Starebbe meglio, invece, il vicepresidente Yosiwo George, anch’egli risultato positivo e attualmente ospedalizzato. Oltre a lui, altri funzionari pubblici avrebbero contratto il virus.

La Micronesia era attualmente in un regime di quarantena che sarebbe dovuto terminare il primo agosto. A parte alcuni episodi isolati, gli Stati Federati erano riusciti ad evitare la diffusione del Covid grazie alla loro posizione dispersa nell’Oceano Pacifico, a circa 1.000 miglia (1.600 chilometri) a nord della Papua Nuova Guinea. Questo fino a quando due studenti sono risultati positivi dopo essere arrivati sull’isola di Kosrae da Pohnpei.

Covid in Micronesia: focolaio con mille positivi

Poco prima della fine delle restrizioni e della riapertura dei confini al mondo, è così scoppiato un focolaio che in breve tempo ha fatto contare centinaia di casi. Come evidenziato anche da SkyNews.uk, la variante Omicron ha portato il virus per la prima volta quest’anno in diverse piccole nazioni del Pacifico tra cui Kiribati, Tonga, Samoa e Nauru.

Alla luce del rapido aumento dei contagi, le autorità sanitarie hanno scoraggiato gli assembramenti e consigliato l’uso di mascherine in ogni momento. Tutti i servizi pubblici rimarranno comunque aperti. Per quanto riguarda la copertura vaccinale, i responsabili della sanità hanno riferito che il 75% delle persone sopra i 5 anni è vaccinato.