Covid, circolare sulla quinta dose: per over 80 e fragili a 120 giorni dalla quarta

Il Ministero della Salute ha appena raccomandato la somministrazione della quinta dose del vaccino anti Covid a certe categorie di individui. Si tratta sempre di vaccini a mRna bivalenti: i più efficaci contro le varianti omicron. Ma con quali tempistiche si potrà ricevere il siero? E si potrà effettuare il vaccino insieme a quello contro l’influenza?

Covid, quinta dose di vaccino: a chi spetta?

Come chiarisce il Ministero della salute in una circolare, la somministrazione della quinta dose è raccomandata per certe categorie di persone. Ovvero, quelle con più di 80 anni, gli anziani che vivono nelle Rsa ( residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali) e, infine, gli over 60 con patologie preesistenti.

«Si raccomanda un’ulteriore dose di richiamo con vaccino a mRna bivalente, a favore delle persone di età maggiore o uguale a 80 anni». La nota poi include anche «gli ospiti delle strutture residenziali per anziani». E le persone di età maggiore o uguale a 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti». La dose di richiamo con vaccino monovalente si potrà ricevere una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla precedente somministrazione o dall’ultima infezione da Sars-CoV-2.

La somministrazione, comunque, sarà disponibile anche per tutte le persone con più di 60 anni che ne facciano richiesta. «Su richiesta dell’interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRna monovalente potranno comunque vaccinarsi con un’ ulteriore dose di vaccino a mRNA bivalente».

Si può fare il vaccino contro l’influenza?

Il Ministero della Salute inoltre affronta la questione del vaccino contro l’influenza, che con l’arrivo della stagione autunnale potrebbe essere somministrato vicino a quello anti-Covid. Nella nota il Ministero chiarisce che è possibile somministrare tutti i vaccini anti-coronavirus autorizzati in Italia in concomitanza, o a qualsiasi distanza di tempo, sia prima che dopo, ad altri tipi di vaccino. Incluso quello anti-influenzale, senza alcun rischio per la sicurezza e l’efficacia.

L’unico vaccino che fa eccezione, tuttavia, è quello contro il vaiolo delle scimmie (Mva-Bn). In questo caso, l’indicazione è quella di far passare almeno 4 settimane (28 giorni) tra un vaccino e l’altro. «Si sottolinea l’importanza di considerare la possibilità di co-somministrare il vaccino antinfluenzale e quello anti-coronavirus nella preparazione e conduzione della campagna di vaccinazione contro il virus dell’influenza» conclude la circolare.

Più precisamente, come viene spiegato nelle Faq pubblicate sul sito del ministero, la vaccinazione anti-coronavirus e quella anti-influenzale possono essere somministrate nella stessa seduta.